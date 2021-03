Dva tisíce úmrtí denně v Brazílii? Ne, skutečné číslo je ještě vyšší

18. 3. 2021 / Fabiano Golgo

Rozsáhlá geografie Brazílie ji ve skutečnosti činí celým kontinentem portugalsky mluvících národů sjednoceným pod jednou vládou, zatímco ostatní Latinská Amerika mluví španělsky a je rozdělena na desítky malých zemí. Což znamená, že město São Paulo je v Brazílii Německem (vydělává a je a pracovité), zatímco Rio de Janeiro je Francie (krásné a chaotické), město Brasília je Belgie (byrokratické a vládní centrum), obrovský a zaostalý Minas Gerais je Polsko; můj stát, Rio Grande do Sul, je Rakousko, zatímco severovýchodní státy jsou jako Rumunsko, sever jako Balkán, atd.







Domorodého Indiána jsem nikdy v životě neviděl, protože nejbližší rezervace byla vzdálená asi 8 tisíc kilometrů. Favelas bylo něco, co jsem znal jen z televize, když jsem vyrůstal. Je zásadní chápat Brazílii jako několik různých států, nikoliv jako jednotnou entitu.

Ten problém je jednoduchý. Kromě kulturních rozdílů hraje zásadní roli ve schopnosti států jednoduše přidávat data týkající se covidu do počítače připojeného k internetu, aby bylo možné je odeslat na ministerstvo zdravotnictví, ekonomická situace každého státu . Tato práce má mnoho fází a každá z nich může být chybná. Nejprve musejí mít nemocnice personál, který data přepíše do počítače. Zadruhé musejí být připojeny k internetu.Ve více než 5000 brazilských měst je nejméně 630 místních samospráv, které byly z nějakého důvodu od internetu odpojeny. Navíc díky nárůstu používání internetu během lockdownů internetové připojení často kolabuje a je někdy nefunkční i celé hodiny.Zatřetí, tyto informace musejí být potvrzeny registračním úřadem policie. Někdo na policii musí také tato data zadat do systému. Mnoho nemocnic a policejních orgánů najalo nové „písaře“, aby zvládly nárůst pracovní zátěže, avšak mnoho dalších na to nemělo prostředky. Za čtvrté, informace přicházejí do centralizovaného sběru dat federálního státu, kde je také zapotřebí někoho, kdo by je zpracoval do celostátního systému. O víkendech je 13 z 27 států vypnuto, takže počet úmrtí v sobotu a neděli není vždy aktuální.Kromě technických a ekonomických potíží, dalším faktorem, který vede k závěru, že počet denních a celkových úmrtí na covid v Brazílii je podhodnocen, je to, že existuje nejméně 10 guvernérů států, kteří jsou „bolsonaristy“ (jsou to kultovní následovníci křesťanského fundamentalistického krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara), což znamená, že jsou to popírači covidu, kteří trvají na tom, že pandemie je mediální konstrukcí, takže pod jejich vedením probíhá rozsáhlá manipulace s údaji. Například se tito lidé snaží informovat o úmrtích, jako by neměla vazbu na covid, prostě píší, že lidé zemřeli na zápal plic či na potíže s dýcháním.Průměrná doba, po kterou trvá, než můj stát (Rio Grande do Sul, který má 12 milionů obyvatel a je větší než Česká republika), ohlásí úmrtí na covid, je 3,3 dne, zatímco severnímu stát Alagoas to trvá 47,5 dne! Oznámení úmrtí trvá Riu de Janeiru 20,2 dne, státu Amazonas 12,9 dne, Amapá 34,8 dne, Maranhão 34,1 dne, Pernambuco 30 dní, Pará 26,2 dne, Rondônia 2,9 dne, Mato Grosso 25,3 dne a na seznamu je dalších 10 států, jejichž hlášení o úmrtí trvá déle než 10 dní. V loňském roce trvalo mnoha státům, než oznámily své počty, 2 měsíce.Není pochyb o tom, že Brazílii nelze brát vážně, jak kdysi řekl generál de Gaulle. Je to zkorumpovaný, nezodpovědný, zradikalizovaný, nevzdělaný a chaotický gigant. Její prezident nechává zničit Amazonii, zabíjet domorodé indiány a celou populaci nakazit covidem.