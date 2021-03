22. 3. 2021

Reakce Vladimira Putina na prohlášení prezidenta Joea Bidena, že lídr Kremlu je zabiják - dětinská fráze "stejné se poznává stejným" - ukazuje, že ruský prezident nemá osobnostní zdroje potřebné k tomu, aby se vypořádal se zhoršováním vztahů mezi Východem a Západem, je přesvědčen Vladislav Inozemcev.

Bidenovo vyjádření jasně indikuje, že USA nyní považují Rusko za nenapravitelné a jeho současného lídra za osobu, s níž se nedá normálně spolupracovat.

Bidenova slova zatím neodpovídají činům, ale představují známku toho, že vztahy mezi Washingtonem a Moskvou se nezlepší, dokud Rusko nezmění svůj směr. V dohledné době USA samy neučiní žádný vlastní krok směřující k oteplení vztahů.

V tuto chvíli Spojené státy vyslaly "velmi jasný signál". Nevíme, jak bychom s vámi měli mluvit a obecně řečeno, nejsou tu žádná témata, kvůli kterým bychom toužili po konverzaci a kontaktech. Pokud se něco takového objeví, Washington může změnit názor, ale je těžké si představit, co by to mohlo být.

Zatímco Bidenovo vyjádření představuje nediplomatické vyjádření státníka, Putinova reakce reprezentuje čin někoho, kdo omylem osudu zastává pozici prezidenta, ale chybí mu kvality potřebné k tomu, aby dokázal přiměřeně odpovědět.

