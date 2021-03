Vládní přístup k pandemii: Sirku nadvakrát, fľašu najednú

24. 3. 2021 / Karel Dolejší

Shrňme si, co se stalo: Ministerstvo zdravotnictví nejprve po obdržení zpráv o začínající pandemii od spojenecké rozvědky v listopadu 2019 postupovalo příští čtyři měsíce "předběžně opatrně" ve věci nákupu osobních ochranných pomůcek. Když se pak pandemie náležitě rozjela a na trhu se objevil nedostatek, čínská ČSSD via ministr vnitra Hamáček nakupovala podle instrukcí z Pekingu předražené čínské respirátory, které často (jde-li o třídu KN95 či nižší) v Evropě ani nejsou povoleny a skýtají výrazně nižší ochranu než evropsky certifikované FFP2. Přitom systematicky obešla nejen světové, ale také domácí výrobce, kteří by si 770 korun za respirátor nikdy nedovolili naúčtovat. - Protože v Číně, podobně jako v Rusku, panuje běžná praxe, že "to na vás zkoušejí" - a pokud si necháte líbit, že vás vzali na hůl, dobře vám tak.

A teď si dáváme druhé kolo. Když bylo možno via Brusel objednat certifikované západní vakcíny, vláda jich objednala jen tolik, kolik jich do léta vystačí k naočkování 44 % obyvatel ČR - což je číslo, které z hlediska kolektivní imunity nedává žádný smysl. Exministr Vojtěch, který už byl předtím "předběžně opatrný" ve věci respirátorů, to zdůvodňuje "nejasnostmi" ve věci tehdy ještě vyvíjených a necertifikovaných vakcín. EU však objednávala více druhů vakcín právě proto, aby se případně pojistila před možností, že některá z nich se později neosvědčí. Smysl dávalo objednat vakcíny pro 60 - 80 % obyvatel a spíše ještě vytvořit rezervu než "škrtit" právě na této klíčové komoditě, bez níž se Česko z pandemie rozhodně nedostane.

Věrni modelu známému z kauzy respirátory v okamžiku, kdy na zemi dopadají důsledky předchozí laxnosti, přicházejí "zachránci" s tvrzením, že evropský proces, jehož předností ČR nedokázala využít, je prý vadný, pročež nás mají zachránit čínské a ruské vakcíny. Číňané sice svou očkovací látku nepoužívají pro lidi nad 60 let a zřejmě vědí proč, zatímco ruský Sputnik V byl jednokolově testován na 77 vojácích - ale ačkoliv ani jedna z alternativ neprošla testy Evropské lékové agentury, politickým tlakem se prosazuje jejich "suverénní" český nákup, i kdyby proto bylo potřeba nejprve vyhodit šéfku Státního úřadu pro kontrolu léčiv.

Mimochodem: Dávka vakcíny AstraZeneca, které se především dotkla Vojtěchova "předběžná opatrnost", stojí na volném trhu 4,32 eur - zhruba 3 americké dolary (a EU za ni zaplatí o něco méně), zatímco Maďarsko za jednu dávku čínské látky Sinopharm zaplatilo 36 dolarů, tj. jen asi 12 x více. Často s AstrouZenecou srovnávaný ruský Sputnik V pak stojí 13,10 dolaru za jednu dávku, tj. 4,37 x více. To vše při nižších zárukách účinnosti a bezpečnosti a nesrovnatelných zárukách v případě vedlejších účinků. A to se vyplatí!

Při strategických nákupech v pandemii se Babišova vláda zkrátka rozhodla řídit slováckým příslovím: "Sirku na dvakrát, fľašu najednú" (= opatrnost a šetrnost výhradně tam, kde nejsou namístě, stejně tak ale na druhé straně i nevhodná velkorysost).

Jestliže NKÚ už některá šetření ohledně nákupu respirátorů předal policii, obávám se, že co nejdříve by měl podobně naložit i s vyšetřováním nákupu vakcín.