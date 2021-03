Čínská strana sociálně demagogická do Babišovy vlády patří

26. 3. 2021 / Karel Dolejší

Hamáček mimo jiné vyplatil 26 milionů advokátům pochybných firem vlastněných Rusy. A to v rámci zásahu proti prodejci předražených roušek ve skutečné ceně 300 tisíc korun - aby za ně nakonec v rámci "odškodnění" zaplatil ještě více. Rusům, kteří se nevímjakým způsobem dostali k pohledávce čínského překupníka.

V Hamáčkově straně se ovšem pomalu schyluje k zemětřesení. Za prvé ji po letech poslouchání prezidentských rad podle průzkumů čeká vypadnutí ze sněmovny a postavení srovnatelné s první zemanistickou stranou, SPOZ. Za druhé se Hamáčkovi chystá v boji o předsednictví postavit ministr zahraničí Petříček, který je u Zemana v nemilosti kvůli nedostatečnému lokajství vůči východním mocnostem. Vlajkovou lodí jeho projektu nové budoucnosti strany má být spojenectví s mimoparlamentními Zelenými.

Že je v mnoha směrech krotký Petříček vůbec vnímán jako protipól Hamáčka samo o sobě představuje paradox. Ukazuje to na fakt, jak málo už dnes v ČR stačí k tomu, aby byl kdokoliv vnímán jako "prozápadní". Obejdete se jednoduše s tím, že do zadnic čínských a ruských pánů české politické třídy lezete s jistými rozpaky a váháním, nikoliv s hamáčkovskou horlivostí. A samozřejmě, že tlak z Hradu na odvolání velmi pomáhá. Vyrábí náhražkové hrdiny i tam, kde ve skutečnosti žádní nejsou. - Nikoliv, Petříček není žádný Koudelka.

Někdejší hrdinka rádoby radikální levice - tak radikální, že po léta nepokrytě obhajovala spojenectví s Babišem jako "logickou nezbytnost" - ministryně práce a sociálních věcí Maláčová ovšem tandem s Hamáčkem neopouští, což je pro Petříčka špatná zpráva. Hodlá zřejmě setrvat v bunkru až do hořkého konce vlastní deficitní politiky, do které automaticky zatne sekeru dluhová brzda finanční ústavy, a to nejpozději v polovině příštího volebního období.

Tajemství bývalých Babišových úspěchů spočívalo v tom, že naskočil na vlnu globální hospodářské konjuktury, která samozřejmě v žádném ohledu nebyla jeho zásluhou, a dokud to ještě šlo, uplácel voliče tempem, které ani plnící se státní kasa nemohla dlouhodobě unést. Maláčová byla jeho hlavním komplicem, přičemž si zřejmě namlouvala, že voliči zásluhy přičtou Lidovému domu. - Dlouhodobě neudržitelná politika spoléhající na rozhazování i těch posledních rozpočtových rezerv musí ovšem havarovat velmi záhy, když namísto konjuktury nastoupila hluboká pandemická recese.

To ovšem Hamáček za žádnou cenu nehodlá pochopit, pročež vynalezl "virus pravicového sobectví" (které je na rozdíl od evidentního sobectví "levicového", na každém kroku patrného v jeho partaji, samozřejmě špatné) a bojuje proti němu s vehemencí hodnou hubitele amerického brouka.

Podobně jako američtí Republikáni s jejich trumpistickou aférou, také ČSSD se aliancí s nepřijatelným Zemanem a Babišem zkompromitovala natolik, že by bylo krutě nespravedlivé, kdyby se nadále udržela u kormidla. Měla by odejít spolu s Babišem.

Za čtyři roky v opozici - a ještě raději mimoparlamentní - si možná pořádně promyslí, jak to vlastně bylo s "levicovostí" tandemu autoritářů, kterým přeochotně posluhovala. A třeba se dopracuje k zásadnějším změnám, než je pouhá výměna na předsednickém postu.

Platí totiž, že některé skvrny na červeném svetru nelze odstranit bez porušení podstaty látky. - Například velkou žlutou pěticípou hvězdu a čtyři menší v půlkruhu vpravo od ní...