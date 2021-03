Koronavirus: Maďarsko v počtu úmrtí dohnalo ČR

26. 3. 2021

Maďarsko zaznamenává úmrtnost, která se objevila pouze v několika málo zemích. S 272 úmrtími za 24 hodin je nyní v poměru k počtu obyvatel první na světě. Kumulativní údaje ohledně úmrtí na milion obyvatel jsou horší jen v jediné zemi, v České republice, upozorňuje Tamás Vaski.

Není možno přijmout, že Maďarsko předehnalo Belgii, USA, Španělsko, Británii a Itálii. Od počátku pandemie zemřelo na COVID takřka 20 000 Maďarů.

V počtu denních úmrtí Budapešť předehnala Prahu 22. března a od té doby míří stále výše. To je zvlášť znepokojivé, pokud vezmete v úvahu, že česká čísla nyní klesají.

A ačkoliv je v počtu úmrtí na obyvatele Maďarsko nyní druhé, nepatří ani do první třicítky zemí, které testují. To indikuje, že bylo provedeno málo PCR testů a virus se bez zachycení šíří mezi velké počty lidí. Lidé, kteří by měli být v karanténě, k tomu nejsou nuceni.

Zdroj v angličtině: ZDE