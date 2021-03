Čeští elfové: Odvolání pana Míla z vylhaných důvodů znedůvěryhodnilo konkurs pro Dukovany

Kroky ministra Havlíčka to potvrzují: odvolání pana Míla a pokus předat zadávací dokumentaci Rosatomu minulý pátek (kterým by ČR de facto zahájila tendr, protože by Rosatom mohl pracovat na jejím základě na přípravných pracích, které by nám pak nadšeně fakturoval) takto ostatní účastníci čtou.