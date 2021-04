Největší nebezpečí představují nové varianty koronaviru

Průběžné zpravodajství:

5. 4. 2021

- Čelný britský vědecký poradce britské vlády profesor Neil Ferguson upozornil, že bude nezbytné testovat všechny osoby přijíždějící do Británie z Evropy. Nejvíce hrozí dovoz variant, které mohou ochromit očkovací program, především jihoafrická varianta známá jako B.1.351. Ta se nyní v evropských zemích šíří, ve Francii vzrostl její výsky z cca 5 procent na 17 procent a v Lucembursku na skoro 20 procent. Zatím se netestují přijíždějící řidiči kamionů ani lidé cestující z vládních důvodů a to by mělo skončit - testován by měl být každý člověk přijíždějící do Británie.- Rusko informuje o 8646 nových dennich nákazách. Celkem tam zemřelo dalších 343 osob.- Británie začne testovat užívání očkovacích pasů.

V neděli 4.4. bylo v ČR zaznamenáno podle neúplných statistik dalších 1911 nových denních nákaz. (Dnešní údaje jsou nespolehlivé, protože zdravotnictví mimo pracovní dny případy řádně neregistruje.) V ČR do 4.4. podle neúplných informací zemřelo 27 057 lidí , to je denní nárůst o 111 mrtvých. V nemocnicích je 5794 lidí . Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu

- Indie informuje o celostátním rekordmním nárůstu nákaz o 103 558 případů za 24 hodin. Má nyní po USA a Brazílii třetí největší počet nákaz. Za posledních 24 hodin zemřelo v Indii na covid dalších 478 lidí, celkem v Indii zemřelo na covid 165 101 osob. ZDE









- Portugalsko prodloužilo omezení cestování do Španělska, kterě mělo skončit o tomto víkendu, do 15. dubna.- V Anglii a ve Skotsku bylo za posledních 24 hodin zaznamenáno jen 2297 laboratorně potvrzených nákaz a 10 úmrtí. je to nejmenší počet úmrtí od loňského září.- Kuvajt prioritně očkuje jen své občany a ignoruje cizince, kteří tvoří 70 procent tamějšího obyvatelstva.- Peru zaznamenalo rekordní počet úmrtí na covid, 294 za posledních 24 hodin.- Brazílie zaznamenala dalších 1240 úmrtí. Brazílie má nyní nejvíce mrtvých na covid, 331 433. V Brazílii je oficiálně registrováno 12 984 956 nákaz.- Spojené státy do neděle ráno proočkovaly více než 165 milionů dávek vakcíny. 106 214 924 lidí dostalo první dávku vakciny, 61 416 536 lidí bylo očkováno v USA oběma dávkami.- 800 milionů dětí po celém světě stále ještě řádně nechodí do škoyl, varuje UNICEF, s tím, že se mnoho z nich už do školy nevrátí nikdy, pokud bude uzavření škol pokračovat. Školy jsou dnes stále uzavřeny v nejméně 90 zemích světa. ZDE