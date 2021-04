Proč se Západ musí postavit zabijáku Putinovi

9. 4. 2021

Moskevský právník Jurij Šulip, autor knihy "Как Путин убивает за рубежом" (Jak Putin vraždí v zahraničí), vysvětluje, že ruského prezidenta vedou k zabíjení politických oponentů dva důvody. Ani s jedním z nich se však Západ nemůže smířit.

Za prvé jde o to šířit strach mezi těmi, kdo se mu postaví, i v celém mezinárodním systému. A za druhé chce Putin ukazovat světu, že za své jednání nebude volán k odpovědnosti.

To první mu umožňuje udržet moc a je součástí balíku agresívních politiky vůči zahraničí. To druhé mu dodává nimbus jakéhosi nadčlověka, který by právě pro svou beztrestnost měl být respektován.

Je velmi důležité nazývat věci pravými jmény a nedovolit "mezinárodnímu státnímu terorismu" bujet jen tak. Šance na porážku terorismu tím dramaticky vzrostou.

Dokud se to nestane, počet vražd a dalších represálií ze strany ruských zvláštních služeb jen dále poroste.

Deviantní chování vzniká z naprostého nedostatku trestů za spáchání podobných zločinů, z pocitu, že vše je dovoleno a zkaženosti mocí. Za současných okolností existují všechny důvody myslet si, že je Putin na své vraždění a únosy dokonce hrdý.

Pokud mají být tyto zločiny zastaveny, musejí být považovány za to, čím jsou, a jejich pachatelé identifikováni coby zločinci, i když právní systém na ně zatím nedosáhne. Jedině pak vznikne šance, že ti, kdo Putina považují za nadčlověka, rozpoznají svůj omyl.

