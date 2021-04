Brexit a Severní Irsko: Jak to začalo a jak to pokračuje

8. 4. 2021

Aktualizace ohledně červených autobusů. V roce 2016 používali před referendem o brexitu aktivisté za odchod Británie z EU červeného reklamního autobusu se lživým tvrzením, že po odchodu z EU nebude muset Británie už platit do EU 350 milionů týdně a bude to moci investovat namísto toho investovat to britského státního zdravotnictví. Byla to lež. Brexit stál mezitím Británii mnoho miliard liber. A jak to dopadá s červenými autobusy, ukazuje včerejší fotografie ze Severního Irska...