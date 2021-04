Rusko: Finanční katastrofa v regionech a její příčina v Moskvě

10. 4. 2021

Bývalý ministr ekonomického rozvoje Andrej Něčajev upozorňuje, že ruské regionální úřady právě čelí finanční katastrofě - nikoliv proto, že by špatně hospodařily, jak tvrdí Putin, ale protože na ně Moskva uvaluje dodatečná finanční břemena a přitom bere jim téměř všechny peníze.

Deficit vloni raketově rostl, protože se Kreml rozhodl, že s pandemií by se měly vypořádat regiony. Ačkoliv jim na to Moskva poskytla nějaké peníze, ani zdaleka to k pokrytí nákladů nestačilo.

Tím se ještě vyostřil dlouhodobě existující problém ruského finančního systému. Regiony vybírají daně, téměř všechny posílají do Moskvy, ale nazpět dostanou jen malý zlomek odvedeného. Ve výsledku stále více upadají do dluhů.

Celkový deficit regionálních rozpočtů v roce 2020 činil 677 miliard rublů (10 miliard amerických dolarů), což je nejvíce od roku 2006. V patnácti regionech deficity překračují 10 % příjmů a v sedmi 20 %. Výsledkem je, že si regionální úřady musejí stále více vypůjčovat.

Příčinou je kombinace majetnického přístupu Moskvy a ekonomického úpadku. V roce 2020 se investice a průmyslová produkce propadly v 51 federálních subjektech a příjmy obyvatel v 75. Ale Moskva dál bere daňové výnosy a vrací nazpět pouhý zlomek.

Řešením by byl jedině skutečný finanční federalismus. Regiony by musely disponovat pravomocí danit podle svých potřeb a vymanit se z povinnosti převádět takřka veškeré daňové výnosy do Moskvy.

Je jistě možné popotahovat ministry a vyhrožovat gubernátorům, jako to dělá Putin, nicméně to regionům žádné peníze nepřinese. Jen to udržuje falešný pocit, že úřady v centru nemají s problémem, který vytvořily, nic společného, že potíže vznikají pouze v regionech. Pokud Rusko fundamentálně nezmění finanční systém, finanční katastrofa regionů bude pokračovat.

Podrobnosti v ruštině: ZDE