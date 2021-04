Dvanáct medailonků kandidátů do rady ČT

Uvedené skutečnosti jsou v rozporu se zákonem o České televizi, který o členovi Rady ČT říká, že “se nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě.” viz § 5 Zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi