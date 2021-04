Spojené státy stáhnou všechny své vojáky z Afghánistánu

15. 4. 2021

Prezident Joe Biden v úterý oznámil, že kolem 1. září stáhne všechny americké vojáky z Afghánistánu. Toto rozhodnutí ukončí nejdelší americkou válku, která Bílý dům stále přijde na 50 miliard dolarů ročně. Představte si, co by se stalo, kdyby USA tyto peníze investovaly do zelené energie a infrastruktury. A co je horší, z této částky spousta těchto peněz přijde vniveč nebo zmizí kvůli korupci, píše Juan Cole.

Spojené státy nemají v Afghánistánu žádné nezbytné zájmy. List Washington Post obdržel dokumenty od celé řady amerických představitelů, kteří v Afghánistánu pracovali po dobu uplynulých dvaceti let. Téměř nikdo z nich nikdo v tuto misi nevěřil, třebaže to neříkali veřejně.



USA se v Afghánistánu realizují prostřednictvím leteckých útoků. V roce 2019 americké letectvo na tuto zemi shodilo 7423 bomb – více munice než kdykoliv od roku 2003. Bombardování nahradilo tvrdou diplomacii a investice do infrastruktury, což mohlo zemi přivést na správnou cestu. Představte si destrukci způsobenou desítkami tisíc náletů v průběhu uplynulých let, které zasáhly vesnice a někdy i svatební párty. Hovoříme o válce, kterou by politikové, jako je senátor Graham, chtěli udržovat v chodu. Je v tom něco patologického.



Někteří analytikové se obávají, že stažení amerických vojsk znovu posílí Tálibán a že se země stane magnetem pro teroristy. Nemyslím si, že by Tálibán rád viděl Al Káidu v Afghánistánu. Naopak Tálibán je jednou z nejtvrdších sil bojujících proti jakékoliv skupině džihádistů z Daeše. Není dosud jasné, zda Tálibán schválil bin Ládinovy zločiny z 11. září – oproti tomu existuje spousta důkazů, že na něj lídři Al Káidy a Tálibánu byli kvůli jeho zahraničnímu dobrodružství naštvaní, protože na ně USA zaútočily plnou silou.



Spojené státy v Afghánistánu žádné jednotky kvůli Al Káidě v žádném případě nepotřebují. Kupříkladu přítomnost káidistů v zemích, jako je Jemen nebo Sýrie, představuje mnohem větší nebezpečí.



Můj názor je takový, že pokud se USA ze země chtěly stáhnout, aniž by riskovaly bezpečnostní debakl, muselo to být provedeno prostřednictvím diplomacie. Bílý dům by v prvé řadě měl hledat dohodu mezi Indií a Pákistánem, která by zaručila, že se Afghánistán stane neutrálním územím. S touto dohodou by mohla vláda v Kábulu souhlasit. Ostatně podobná úmluva byla dojednána mezi Brity a Rusy na přelomu 19. a 20. století, kdy se z Afghánistánu stala nárazníková zóna mezi těmito dvěma velmocemi.





