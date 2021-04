O koronavirových výhledech v České republice

14. 4. 2021 / Jiří Hlavenka

"Můj graf". Někdy od konce března se realita od prognózy začala trošku odchylovat k horšímu (nejsem holt vševědoucí...), pak tam byl zub daný Velikonoci a teď se jakoby zdá, že se to zase zhoršuje (četl jsem v novinách že R > 1, to ale neodpovídá).Jsem přesvědčený že to tak není, žádná další vlna se zatím nekoná a velmi věřím, že se ani konat nebude. Maximálně malé vlnky. Nicméně:1) Pomalejší pokles než prognózovaný je dán hodně tím, že britská varianta přece jen nakonec prochází i dosud málo zasaženými okresy, typicky Moravou. Sice mnohem lépe než tehdy na Chebsku, ale nevyhnuli jsme se tomu nikde. I některými dalšími okresy (pás JČ-Vysočina) to prochází. Nevyhneme se tomu.





2) Do grafu jsem domaloval zelenou "trendlajnu", jak mně to nyní vychází (ale nebudu prognózu upravovat). Pokud jsem na začátku odhadoval, že na konci dubna budeme na cca 1200 denně, opravuji na 2000 denně. To je škoda - pořád dost vysoká nálož zabraňující takovému rozvolňování, jaké bychom si pro "máj lásky čas" přáli, tedy aspoň ty hospody, setkávání... Strmý pokles se zvolňuje.



3) Proč to neklesá rychleji? Kombinace víc důvodů: a) lidé opatření nedodržují, všude po dědinách fungují tajné hospody, návštěvy a párty jsou a budou, b) výrobní odvětví jedou bez zavření - tam je to jasné, c) setrvale dost lidí vlastně "šidí" roušky, tedy to nejjednodušší opatření; buď mají jen nějakou hadru, nebo pod nosem, nebo na volno, nebo týden starou, a tak dále. Stačí se projít po ulici a vidíte to. Škoda, že jsme si neuvědomili, že Brigita je fakt potvora agresivní a chce to respirátor. (Chybí též v tomto větší apel, srozumitelnější komunikace shora.... to tedy trvale).





4) Jednoznačně dobrou zprávou je výrazný pokles obětí denně i hospitalizovaných s těžkým průběhem. Ta nejkritičtější lůžka (ventilace atd) klesla z téměř 2000 na hodnotu okolo 1000, která bude asi koncem tohoto týdne, a bude slušně rychle klesat nadále. Právě tak na polovinu (logicky) klesají zemřelí: peak byl okolo 230 denně, nyní jsme nejhůř na polovině. (Údaje MZdrav toto doplňují se zpožděním, pokud tedy za včerejšek je číslo "42 zemřelých", nebude pravdivé, bude se to postupně dočítat s několikadenním zpožděním).







(Pozn. red. Proto je nutné srovnávat celkový počet mrtvých z každého dne s celkovým počtem mrtvých za předchozí den. Tak zjistíme, že počet mrtvých denně narůstá stále kolem 110-130. - Mimochodem, počty nákaz nejsou určující, určující jsou počty mrtvých. )





5) Abychom se neplácali po pupku, jací jsme dobří - nejsme, v úmrtích jsme "postoupili" na druhé místo na světě a před námi je o prsa Gibraltar, ale i ten (bohužel) doženem, protože Gibraltar má stoprocentní proočkovanost a úmrtí se tam zastavila. Jistou "nadějí" (pardon za slova v tomto kontextu) je, že nás dožene Maďarsko, kde to nyní řádí ve velkém, tato populačně zhruba stejná země má v těchto dnech okolo 300 mrtvých denně, tolik jsme nikdy neměli. Dlouhodobě tedy stále nejhorší v covidu.





6) Něco z vakcinace (mám k tomu rozepsaný hrozně dlouhý post): podle našich aktuálních modelů nám pro Jihomoravský kraj vychází, že 26. července budou naočkováni jednou dávkou "všichni kteří chtějí". Či jinými slovy: po tomto datu až do furt už bude převaha nabídky vakcíny za poptávkou. Model je samozřejmě prognostický a počítá s předpoklady (dodávky vakcín + ochota nechat se očkovat), přesto si myslím že za dnešního stavu vědomí to je nejlepší prognóza, kterou můžeme dát.