Slovák, který (možná) poškodil pověst Čechů u milionů Američanů

19. 4. 2021 / Fabiano Golgo

Nedávno jsem Čechům odhalil velmi málo známou skutečnost: legendární a nejsledovanější americká komediální televizní show Saturday Night Live, která se vysílá od roku 1975, měla velmi populární a široce známou scénku, ve které Steve Martin a Dan Akroyd hráli dva směšné idioty, kteří byli známí jako „bratři Češi“. Stalo se to horkým tématem na sociálních sítích v Česku, protože Češi jsou vždy zvědaví, co se o nich povídá v zahraničí, tím spíše v zemi strýčka Sama, ale také proto, že pro většinu lidí to bylo ranou jejich národní hrdosti. Jak by mohli být Češi parodováni takovým způsobem, od roku 1978 po mnoho let, jak je možné, že americké megahvězdy ty postavy dvou českých idiotů obnovily v devadesátých letech i ještě po roce 2000, což svědčí o dlouhověkosti slávy těchto postav a širokém dosahu těchto dvou idiotských typů v myslích amerických lidí?

Jsou dokonce součástí slavného seznamu deseti nejúspěšnějších postav pořadu Saturday Night Live:











Pro ty, kdo si stále nejsou jisti, jak dobře známé jsou v USA tyto dvě postavy Čechů, nebo pro ty, kteří mají pocit, že možná nezanechali v myslích amerických lidí tak silný dojem ohledně toho, co se v Americe považuje za typického Čecha, nabízím ještě další důkazy o tom, jak přední místo zaujímají dva čeští bratři - idioti v americké popkultuře: nejkonzumovanější a nejuznávanější americká značka zmrzliny - Ben & Jerry's - na památku svého 40. výročí zahájila obrovskou reklamní kampaň oznamující výrobu jejich nové příchuti „Two Wild and Crazy Pies“,



















Ta příchuť zmrzliny firmy Ben & Jerry's byla pojmenována právě podle televizní skeče o českých bratřích Festrunkových, která se oficiálně jmenovala "Two Wild and Crazy Guys" - Dva divocí a šílení chlapi. Kromě toho, že tato reklama běžela v televizi, tiskla se v časopisech a objevila se na internetu, firma Ben & Jerry's ji také rozeslala e-mailem 2,4 milionu předplatitelům jejich zpravodaje.

Takže si vybrali tohoto „Čecha“ z Bratislavy, jako charakteristický vzorek celé té komunity těch barvitých lidí zpoza železné opony.





[ti divocí a šílení chlapi, Yortuk a Georg Festrunk houpavě vstoupí do svého mládeneckého bytu]





[někdo zvoní ]









Yortuk Festrunk: Kdo to může bejt?

A není to jen v USA. Kanada, která konzumuje také celou americkou kulturu, má ve své popkultuře také tyto české bratry. Svědčí o tom fotka s předními hokejisty Guy Lapointem a Yvonem Lambertem v průvodu Stanley Cupu v roce 1979. Aby se něco stalo kostýmem, tedy něčím okamžitě rozpoznatelným, musí to být ve společnosti všeobecně známé.Rozhodl jsem se hlouběji prozkoumat původ těchto nepříjemných postav, které byly prezentovány jako typičtí Češi, ale chovaly se způsobem, který se ve skutečnosti nepovažuje za typicky český, a definovaly tak totožnost českého národa pro miliony Američanů.Kontaktoval jsem tiskové oddělení amerického televizního pořaduse svými otázkami a jsem poctěn, že jeden původní scénárista tohoto pořadu, který pro pořad začal pracovat v roce 1977 a stále pro něj píše, mi odpověděl a přidal několik kuriózních informací. Jim Downey je strýc herce Roberta Downeyho Jr. a co je ještě důležitější, je to bratr slavného undergroundového filmového režiséra Roberta Downeyho staršího. A právě od tohoto respektovaného nezávislého filmového průkopníka, který hrál důležitou roli v americké kontrakultuře 60. a 70. let pochází vazba na vznik oněch nejslavnějších českých bratrů v zahraničí.Jim mi prostřednictvím svého asistenta Richarda sdělil, že jeho bratr natáčel v roce 1975 film nazvaný, a jeden člen výrobního štábu tohoto filmu se jmenoval Eric Krupnik. Jim a Akroyd byli pozváni na mejdan do Krupnikova bytu, kde se dívali na animované filmy, které si vypůjčili od animátora Gena Deitche, který byl tou dobou na návštěvě u svých synů v New Yorku a poté se vrátil do Prahy, kde žil od roku 1958 až do své smrti v roce 2020. Gene Deitch v Praze po dlouhá léta pracoval ve studiu kresleného filmu Bratři v triku.Ackroydovi učaroval zejména krátký animovaný film jménem- byla to pilotní epizoda ze seriálu(neznali název, vyhledal jsem to). Když si všiml jeho zájmu, k herci přišel další host účastnící se tohoto mejdanu umělců - imigrant, který se v roce 1968 přestěhoval do USA - a začal Ackroydovi vyprávět o československé animaci. Tvrdil, že je Čech z Bratislavy, což může znamenat, že to byl Čech a bydlel v Bratislavě, nebo byl synem českých rodičů, ale narodil se v Bratislavě, nebo Američané prostě používali slovo "Čech" pro celé Československo. Faktem je, že ani Jim, ani Ackroyd, s nimiž se asistent během našeho rozhovoru radil prostřednictvím SMS, si nepamatují, zda ten muž byl Čech nebo Slovák, přesto jsou pro ně i dnes tyto dvě národnosti zaměnitelné.Bratislavčan pil více, než měl, a jednal tak, jak to vidíme u těch českých bratrů v té slavné televizní skeči. Jeho oblečení bylo podle Jima přesně stejné jako oblečení těch fiktivních Čechů v televizi. Muž měl kalhoty a košili, které nešly k sobě, byl velmi „hlasitý“ a obtěžoval na večírku všechny ženy.Když se o tom vyprávělo na schůzce, kde tým spisovatelů a herců vymýšlel nápady pro televizní scénky, přivedla komička Gilda Radnerová svého manžela Gene Wildera, který také slyšel vtipy o „českém idiotovi“ z víkendové párty v Krupnikově bytě. Wilder jim poté řekl o podobných vlastnostech jednoho jeho chorvatského přítele, a tak se všichni rozhodli vytvořit takovouto charakteristickou postavu. Během brainstormingu se z ní pak stala dvojice, protože Martin i Aykroyd začali nabízet své napodobování toho, co považovali za „Východoevropany“.Jim také vysvětluje, že v New Yorku v té době byla v undergroundovém uměleckém světě spousta východoevropských občanů, kteří měli velmi dobrou pověst pro své technické dovednosti, ale zároveň byli terčem neustálého zesměšňování za jejich zády, protože se chovali přehnaně a neadekvátně, byli neuvěřitelně hlasití a nestydatě pořád obtěžovali všechny ženy. A samozřejmě, pro Američany to byla jedna jediná skupina - Východoevropané nebo Slované nebo prostě Sověti. Stejně jako kdokoli z oblasti od Mexika jižněji je pro Američany "latinského" původu a málokdo vnímá (obrovské) rozdíly, které mezi těmito národy existují. Nebo stejně jako "Číňan" je označení pro kohokoliv z Asie.Asistent dodal, že zejména Steve Martin si velmi dobře uvědomuje rozdíly mezi Čechy a Slováky, že televiznímu štábu před několika lety o tom přednášel poté, co ho pokáral jeden známý ze Slovenska.Abych zjistil, zda je ta komická dvojice známá pod svým oficiálním názvem tím, který se používal ve scénářích a v oznámeních -, nebo pod jejich „skutečnými“ jmény - bratři Festrunkové -, nebo jako "bratři Češi", kontaktoval jsem 16 amerických přátel, z nichž 12 je starších než 45 let a 4 jsou mladší než 30. Ze starší skupiny 8 lidí okamžitě vědělo, o kom mluvím, když jsem se zeptal, jestli už někdy viděli tu komediální scénku s Martinem a Akroydem, kteří hrají ty hloupé bratry. Šest lidí zareagovalo slovy „máš na mysli ty české bratry“. Dva řekli "šílení bratři". Ostatní 4 neměli o skeči tušení. Z mladší skupiny o ní tři lidé nikdy neslyšeli a jeden pohotově reagoval „aha, ti šílení čeští bratři“. Není to žádný vědecký průzkum, ale jistě poskytuje představu o tom, jak moc známé jsou tyto postavy, které šíří falešnou národní identitu Čechů, přestože možná, ironicky, je jejich původem Slovák, tedy určitě člověk z Bratislavy.Vzhledem k náhlému zájmu o toto téma v českých zemích mi Jim poslal text původního scénáře k vůbec první epizodě českých bratrů:Yortuk Festrunk ... .. Dan AykroydGeorg Festrunk… .. Steve MartinCliff ... ..Garrett MorrisDívka 1… .. Gold RadnerDívka 2 ... Laraine NewmanYortuk Festrunk: Ach, Jiří, můj bratře, dnes bude v našem mládeneckém bytě určitě mnoho pohybu!Georg Festrunk: [směje se a pohupuje se] Počkej! Musíme se trochu opálit!Yortuk Festrunk: Ty a která armáda! [oba se smějí a pohupují] Zapomeň na to! [pohybují se směrem k baru] Ah, ty kočky v tom baru, to bylo dnes večer opravdu něco. Bylo vidět, jak si to tolik aktivních Američanů vopravdu užívá!Georg Festrunk: A jedno ti řeknu: ty dvě senzační kočky jdou po nás a přijdou sem dnes večer a budeme se moct chytnout jejich velkejch americkejch prsou!Yortuk Festrunk: [nalévá] Proč ne? Nic jim v tom nebrání. Koneckonců, neexistuje žádná jiná dvojice bratrů Čechů, kteří by se v těsných kalhotách pohupovali tak svůdně!Georg Festrunk: [popíjí na Yorturkovu počest] Jsme .. dva divoký a šílený chlapi!Yortuk Festrunk: [vejde do obýváku] No, ne ... je tady ale v našim mládeneckým bytu vopravdu bordel. A brzo tady budou ty kočky. Kde je ten přenosnej podlahovéj vysavač, kterej jsme si přivezli s sebou z Československa?Georg Festrunk: Počkej, hned uvidíš! [vytáhne nadměrně velký průmyslový podlahový vysavač - Yortuk vysává všechno, co leží na jejich konferenčním stolku] Tenhle podlahovej vysavač se tak úžasně hodí, sháněli jsme ho mnoho let!Yortuk Festrunk: Ano! V Československu jej rychle dostanou pouze vysocí funkcionáři komunistické strany!Georg Festrunk: Jsem rád, že se nám ho podařilo z Bratislavy propašovat!Yortuk Festrunk: Koč-ky! [uklidí vysavač a pohupují se k vstupním dveřím bytu - žádné kočky, jen jejich soused Cliff] Cliffe? Podívej, kdo to tady stojí, náš senzační americký kamarád, Cliff.Georg Festrunk: Pleskni mně přes ruku, černochu [natáhne ruku, Cliff do ní plácne]Cliff: [natáhne ruku a čeká, že mu do ní zpětně plácne Georg, ten je ale je zhypnotizovaný a zírá na svou vlastní plesknutou ruku] Hm, ahoj Jiří, ahoj Yortuku. Poslouchejte, chlapi dnes večer jsem byl pozván na vopravdu žhavou párty. Chcete jít taky?Yortuk Festrunk: V žádným případě! To bude tvůj konec! [ Smích ],Georg Festrunk: Co sem lezeš. Brzy tu budou dvě neuvěřitelný kočky z baru a budou se plně věnovat bratrům Festrunkovým!Cliff: [zmatený] Ty .. že by sem dnes večer přišly dvě dámy? Tomu teda nevěřím.Georg Festrunk: Předváděli jsme se jim v našich těsných kalhotách,v kterejch máme skvělý boule!Cliff: Moment teda ... pokud ty holky měly takový zájem, proč s váma prostě nepřišly rovnou, chlapi?Yortuk Festrunk: Ále, dali jsme jim adresu našeho mládeneckého bytu. Museli jít k Soše svobody, pro antikoncepční prostředky.Cliff: Uh, cože ..? K soše svobody..?Georg Festrunk: Řekli nám, že v Americe rozdávají antikoncepci hlídači v parcích.Yortuk Festrunk: Ubohý kočky. Pokaždý, než chtějí souložit, musejí jít k nějaký národní památce.Cliff: O-kay .. Yortuku, Georgi ... posaďte se na chvíli, musím s vámi mluvit. [všichni tři se posadí na gauč] Ne, tyhle kočky, ty prostě nepřijdou.Yortuk Festrunk: Kdo ti to řek?Cliff: Kamarádi, vony si z vás udělaly -Georg Festrunk: [nadšeně] Udělat se?! To se mnou počítej! [Georg a Yortuk se smějí]Cliff: Ne, ne, ne, ne ... Udělaly si z vás - srandu. Člověče, vykašlaly se na vás. Nejedou sem. Ty dámy si řekly: „Hele, tihle dva československý chlápci nás chtějí dostat - vědí prdel. Uděláme si z nich srandu.“ Ty kočky vám lhaly, chlapi.Georg Festrunk: [smutné] Tak to je moje vina.Yortuk Festrunk: Jsme v háji.Georg Festrunk: Je to blbý.Cliff: Hele, podívejte se ... jste hodní chlapi, člověče. Ale někdy na to jdete moc zhurta. Teď když se chystáme na mejdan, jestli chcete nějakou holku dostat, nemůžete pobíhat a řvát .. [vstane a napodobuje bratry] .. “Jedem! Jedem!“ Člověče, tady musíš být cool, chlape! Seš v Americe! Tady je Amerika!Yortuk Festrunk: Cliffe, jasně. Tak jsme to dneska podělali. Promluvím si s bráchou [na chvíli hovoří ve svém rodném jazyce] Cliffe, rozhodli jsme se, že bratři Festrunkovi to s kočkama nedělají dobře.Georg Festrunk: Už to nebudem zkoušet.Cliff: Hele, nic si z toho nedělejte, Jdem na ten mejdan![někdo zvoní]Georg Festrunk: Někdo pro Cliffa ..[pomalu jdou ke dveřím, už se nepohupují - jsou to ty dívky!]Yortuk Festrunk: Hele, jsou tady ty kočky!Georg Festrunk: Ahoj holky, Dobře, že jdete! [bratři se smějí]Dívka č. 1: Ahoj, Yortuku. Ahoj, Georgu. Omlouváme se, ře jdeme pozdě.Yortuk Festrunk: Nevadí, ženská, Čau! Poslechni si Georgův vtip!Georg Festrunk: Jo, jo [k dívce č. 2] "Kolik medailonů s astroskopickými znaky si na sebe můžete nandat?"Dívka č 2: To nevím, já...Georg Festrunk: "Příště si jich nandejte pět!" [bratři se smějí]Yortuk Festrunk: Pojďme, kočky! Jdem na to![otočí se směrem k ložnici - Georg si všimne, že Cliff stále sedí na gauči]Georg Festrunk: To je v pořádku, Cliffe. Líbíš se i ty americkejm holkám. Líbí se jim tvůj holej zadek!Yortuk Festrunk: [u baru s dívkami] nelez mi na záda, ty sexmašino! Dem na to!Georg Festrunk: Takže, teď to vidíte. Jsme tu.. dva divoký a šílený chlapi![kamera jede dozadu na celek, titulek SUPER: "Následuje... Je Roy Rogers šťastný?" ] [ zatmívačka ]