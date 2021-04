19. 4. 2021 / Boris Cvek

Mne irituje představa, že se v souvislosti s Vrběticemi už dlouho „o něčem vědělo“. Co to znamená „se vědělo“? Že to byla nějaká vyšetřovací verze asi na úrovni Kubiceho zprávy? Pak to nic neznamená, muselo se počítat s tím, že to mohl být taky úplný nesmysl. Zajímalo by mne, v jakém stupni vyšetřování bylo to, co „se vědělo“ už mnoho let.

Můžeme konstatovat, že ani dnes „se neví“, zda skutečně Rusko je za těmi událostmi. Dnes „se ví“, že existuje vážné podezření, které je tak silné, že došlo k veřejnému vystoupení premiéra a dvojministra zahraničí a vnitra v případu Vrbětice, k obvinění Putinova režimu de facto ze státního terorismu na území ČR a k vyhoštění 18 ruských „diplomatů“. Dovedu si představit, že během posledních týdnů se prostě podezření, o němž „se vědělo“ už léta, stalo na základě nových důkazů mnohem vážnějším. Ostatně včerejší Otázky V. Moravce poukázaly na zprávu šéfa BIS, v nímž veřejně děkuje policii za spolupráci. Asi policie dokázala udělat nějaký pokrok ve vyšetřování.

Tím nechci zpochybňovat ani BIS, ani premiéra, ani dvojministra. Naopak si myslím, že je skvělé, že se premiérovi podařilo uchránit šéfa BIS před tlaky Hradu. Babiš pořád dokola navrhuje šéfa BIS na povýšení do generálské hodnosti a Hrad to pořád dokola odmítá se všemi možnými útoky proti BIS. Možná vyšetřování Vrbětic bylo jednou z příčin tlaku Hradu i vzdoru premiéra. Když Babiš před lety doprovodil pana Koudelku do centrály CIA, kde Koudelka dostal vyznamenání, byl to pro mne jasný signál, že Hrad v přetahované s premiérem zatím stále netahá za delší konec provazu. Od té doby se to mohlo změnit a Babiš vypadal v jasné defenzívě. Tohle, co se stalo v posledních dnech, může být důležitý průlom.

Pro mne osobně záleží na přístupu EU a NATO. Neumím si představit, že by premiér spolu s dvojministrem dělali takovou akci bez těchto institucí v zádech. Ohledně české veřejnosti bych byl opatrný, protože pro velkou část české veřejnosti může být konflikt s Ruskem jen důvodem k tomu, aby se postavili na Putinovu stranu. Různých konspiračních teorií a hnusu vůči Západu, které budou výkonným motorem pro spojení fašistů a komunistů za Putinem, je v českém mentálním prostoru bohužel velmi hodně. Prezident to bude mít těžší: bude se muset rozhodnout, zda přes palubu kromě EU hodí také NATO. Zřejmě o tom už ale dávno nerozhoduje on, ale jeho okolí.