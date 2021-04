Zeman půjčil rohožku Hamáček Putinovi a šel dál hibernovat

20. 4. 2021 / Milan Čech

Co znamená fakt, že Babiš s Hamáčkem věděli o zapojení GRU do výbuchu ve Vrběticích už týdny? A co znamená to, že i tak na poslední chvíli stejně odvolávali a uklízeli všechny neposlušné, ne prorusky naladěné osobnosti, od Petříčka po Míleho? Proč ti, co ještě minulý týden bojovali srdnatě za Rosatom, nyní sami sebe dosadili do pozic, ve kterých mají určovat reakci na to bezprecedentní ruské svinstvo? Co znamená fakt, že v těch nových pozicích jeden den v ČT tvrdí, že požádají o koordinované stanovisko EU, které by znamenalo odvolávání Rusů ze všech evropských ambasád, a nakonec o nic takového nepožádají, a tak Evropa nekoná, protože nám nerozumí? Proč je reakce na drzou reakci Ruska, které inhibovalo naši ambasádu v Moskvě, nulová, čekající na klidnější zítřejší vody?

Vysvětlení je jen jedno - ruské rohožky (nebo ti co je úkolují a řídí) pochopily, že průšvih se, díky provalení u novinářů, už nedá zastavit, a tak udělali to z ruského hlediska nejsprávnější, postavili se do čela “boje” té války, která když už musí proběhnout, je lepší, když Rusové a jejich pomocníci budou nakonec na obou jejích stranách. Tím bude rozsah ztrát “konfliktu” minimální.

Dovedete si představit protiruskou odvetu s ministrem Petříčkem včele, užívajícím si vítězství jeho v minulosti tak kritizovaných postojů (ze strany ruských kolaborantů)? Vidíte tu tvrdou odpověď, apelování na tvrdou odpověď i od EU, chápete, jaké by to pro Rusko bylo? Chápete proč musel být i s vědomím toho, co se chystá, odstraněn?

Pološílený Hamáček, s nůší plnou lží o tom, že je James Bond v červeném svetru, který vše, co od narození řekl, říkal jako součást sofistikované konspirační hry tajných služeb, je pro Rusy obrovskou výhrou a nejspíš si ho pro tento účel sami vybrali, když se ukázalo, že Zaorálek nebude líbat ruský prsten jako kdysi ten čínský. Na ruskou kartu (a větší či menší symbiózu s ním, viz. Havlíček a Rosatom) většina politické scény vsadila už dávno. Babiš už tak dnes raději ví, že zabití našich lidí a způsobení miliardových škod “nebyl státní terorismus, ale jen útok na zboží bulharského občana”.

Tihle pochopili, že ruská internetová síla je tak velká, že i oni nutně musí být v poslušné skupině těch, na které Rusové ze svých trollích továren neútočí. Ví, že dnes nepotřebujete vizi, program, nemusíte nalákat voliče, je to pracné a zbytečné, s marginálními dopady. Dnes potřebujete, aby na vás na sítích Rus neútočil svými hnojomety. Když vám Rus ukáže, že jedna nepohodlná protiruská strana má ve sklepě v pizzerii pedofilní hampejz a další strana chce předělat sídliště Jižní Město zdarma a bez náhrady na ubytovnu pro migranty z Burundi, tak nakonec zjistíte, že ten oligarcha, co ovládl policii a soudy a může otrávit, jakou řeku si vzpomene, je vlastně docela príma chlápek, co vás před tím vším ochrání. A co teprve Ňouma - rohožka, co dokonce nic neotrávil, to je teprve ta správná volba! Síťové nástroje a la Cambridge Analytica už vám to, spolu s medii oligarchů, ve správný čas dovysvětlí…

Proto si SPD a KSČM ani moc nehrají na to, co chtějí nyní lidé v ČR slyšet, jejich současné výkřiky jsou spíše voláním do Moskvy, aby věděla a byla ujištěna, že investice do nich na sítích je ta nejbezpečnější… Zato antiPirátský shitstorm je třeba začít už brzy, soudruzi!!!

Všichni na politické scéně ví, že ruské trollí továrny budou rozhodovat i ty následné podzimní volby, a tak, i když je Rusko nyní poměrně nepopulární, jeho síťové nástroje jsou úplně stejně funkční, jako byly, a politické subjekty je potřebují pro svůj budoucí úspěch. Touto optikou je třeba současné vágní a nedůsledné kroky vlády a kolaborantů z SPD a KSČM vnímat. Inteligentní, neovlivnitelná menšina národa je malá na to fundamentální souboj o budoucnost země rozhodnout. Snadno zmanipulovatelné stádo, které kdysi bylo českým národem, bude nakonec reagovat tak, jak si ruští loutkáři usmyslí, Zeman na Hradě budiž důkazem.

To, že si věří a pokládají nás za mentálně retardované, je prostě fakt. Jak jinak si vysvětlit, že v době, kdy věděli o Vrběticích, odvolávali Míleho? I v této situaci věřili, že Rusko nakonec Dukovany stavět bude. Proto musel být tento antiruský kamínek na cestě odstraněn. Kdyby věděli, že ten ruský vražedný GRU stroj na našem území neošéfují, bylo by zbytečné odstranění Míleho podnikat.

Věří si až nezdravě a mají pro to důvod. Mají větší moc, než si myslíme, a správně vědí, že většina národa je nesvéprávná a dá se na ní hrát internetovou fujarou dle potřeby. Tahle země už dávno je babišovsko-kellnerovská oligarchie, oligarchie, která ale i přesně ví, že hlavně ruské internetové nástroje primárně rozhodují o tom, kdo bude vládnout. Jen někteří to naštěstí ještě nepochopili, a tak jako křeček běhají v kole starého světa demokratické politické soutěže a nevědí, že se pravděpodobně jen víc unaví. Mají za toto donkichotství můj obdiv.

Je s námi konec, ne kvůli ruské vražedné státni mafiánské oligarchii. Konec kvůli naší vlastní hlouposti. Podívejte se na sítě, kolik z nás se dnes bije za toho gaunera, co zabil dva naše vlastní lidi a z kapes každého z nás vytáhnul stovku. (Víte kolika lidem ty peníze teď po covidu mohly zachránit život?) Tady u nás, a z nás samých, je tvořena obří spící ruská armáda psychopatických magorů, kterým Putin namluvil, že jsou výjimeční znalci tajů světa právě když papouškují jeho konspirační bludy. Armáda, co čeká na jeden klik v Moskvě, aby pohřbila i to poslední demokratické, co tu zbylo.

Závěrem mě napadá, jestli se Hitler nezabil zbytečně. Kdyby měl Hamáčkovu drzost, postavil by se do čela denacifikace poválečného Německa.