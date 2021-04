Dočká se Praha své invaze?

23. 4. 2021 / Albín Sybera

Ve Slovinsku se s částečným rozvolněním koronavirových opatření otevřela muzea a galerie. Výjimečnou je v této souvislosti retrospektivní výstava anonymního pouličního umělce Invadera, kterou hostí Mezinárodní centrum grafického umění v lublaňském Tivoli parku, a která mapuje některé stěžejní prvky tvorby Invadera. Ta se prolíná aplikacemi, uměleckými předměty, hrami a je charakteristická pro užívání motivů z videoher, hudby či filmu.







Před samotným vstupem do Mezinárodního centra grafického umění vystřídal Invader na podstavci před klasicistním exteriérem zámku Tivoli jiného velké dobyvatele své doby, maršála Radeckého.

Pokud by na Malostranském náměstí v Praze ještě stál místní podstavec bývalého památníku maršála Radeckého, tak by na něj Invader kromě svých charakteristických osobních motivů mohl přidat například logo Facebooku, případně koláž facebookové stránky Andreje Babiše či „Hovor z Lán“ v podání deníku Blesk, protože v tomto rozhraní se odehrají jedny z nejdůležitějších voleb polistopadové České republiky.

Je to totiž také naše vnímání světa, které se stalo předmětem invaze digitálu. Zároveň jsme to my, jako uživatelé videoher, aplikací a dalších zařízení přenášejících digitální realitu, kdo ji svým vnímáním oživuje. Ve výčtu měst a míst, kde se Invader objevil kromě Lublaně nechybí Řím, Ravenna, Bern, Lyon, Marseille, Bilbao, New York, Los Angeles, Perth, Sao Paulo či Kathmandu.

Invader v Lublani podobně jako v dalších městech Evropy, Ameriky či Asie podniká ilegální invaze do veřejného prostoru a zanechává po sobě koláže snoubící danou lokalitu s digitální realitou, která je samozřejmě zasazena jak do konkrétního fyzického prostoru, tak především do našeho vnímání digitálního prostoru. Samotné fyzické koláže tak nelze vnímat mimo hru s motivem invaze veřejného prostoru.