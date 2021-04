Indie zaznamenala už pátý den více než 300 000 denních nákaz. Vážně to ohrožuje svět. Uzavře ČR hranice?

26. 4. 2021

Just as India sent assistance to the United States as our hospitals were strained early in the pandemic, we are determined to help India in its time of need. https://t.co/SzWRj0eP3y — President Biden (@POTUS) April 25, 2021

Wow, that confirms is. If Dorries says it's a lie then it absolutely must be true. https://t.co/HEuFdM99a7 — Erstwhile El Laurence 'It/That/WTF' (@Laurence_in_EU) April 26, 2021

- Od začátku pandemie zemřelo na covid nejméně 3 100 659 lidí, uvádí Agence France Presse.- Německo nerozvolní karanténní opatření před koncem května, protože průměrný počet nákaz v Německu na 100 000 obyvatel stoupl na 166.- Lékaři v Indii varují, že dochází ke křečkování zásob kyslíku as léků, čímž vzniká panika a absolutní nedostatek v nemocnicích. Indie v pondělí zaznamenala dalších 352 991 hákaz a 2812 úmrtí, dosud největší denní počet mrtvých. V týdnu do 25. dubna zaznamenala Indie ve srovnání s předchozím týdnem kumulativní nárůst úmrtí na covid o 89 procent a celkem 2,2 milionu nových nákaz. Celkový počet potvrzených nákaz v Indii překročil 17 milionů. Hromadění injekcí jako remdesivir a kyslíků v soukromých domovech vyvolává paniku a tohle křečkování způsobuje nedostatek těchto léků, varoval Randeep Guleria, ředitel indické Ústavu lékařských věd. ZDE - Británie od pondělka očkuje proti koronaviru osoby starší 44 let. Během několika dní začně očkovat lidi starší 40 let.- Vědci hledají v Británii 4000 dobrovolníků pro testování vakcíny Valneva. Měla by být po schválení k dispozici na podzim pro posilující očkování. ZDE - Počet nákaz na Filipínách překročil 1 milion.- Prezident Biden zdůrazňuje, že USA Indii pomohou:- Itálie oznámila, že podpoří částkou 222 miliard euro podnikání v zemi a mladé lidi a ženy. Ti byli v pandemii nejvíce postiženi nezaměstnaností. Většinou peníze přijdou ze sanačního fondu Evropské unie a projekt bude trvat pět let. Plán byl schválen v Evropské komisi a je předkládán italskému parlamentu v pondělí.- Počet denních mrtvých v Itálii mírně poklesl na 217 z 322 předchozího dne. V Itálii od začátku pandemie zemřelo na covid 119 238 osob a v nemocnicích je dosud více než 20 000 lidí.- Johnsonovi ministři v pondělí ráno v médiích tvrdí, že Johnsonův výrok, že "ať se raději mrtvoly nahromadí po tisících", než aby zavedl třetí lockdown , "není pravdivý". Veřejnost na to pohlíží značně skepticky. Viz tato reakce: Wow, tak tohle to potvrzuje. Když říká Dorriesová, že je to lež, tak to absolutně musí býát pravda. (Ministryně Nadine Dorries na té schůzi nebyla, ale je nadšenou stoupenkou Borise Johnsona):



