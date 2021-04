Jak sabotážní a zabijácké operace GRU v Česku a Bulharsku usilovaly o podkopání ukrajinské obrany

28. 4. 2021

Sdružení Bellingcat jako první informovalo o přítomnosti jednotky 29155 ruské GRU v Bulharsku v době, kdy bulharský obchodník se zbraněmi upadl do kómatu po otravě neznámou látkou. Ve stejné době byli otráveni také jeho syn a výrobní manažer jeho továrny.

Pravděpodobná druhá otrava proběhla opět během cesty jednotky GRU do Bulharska o měsíc později, několik dní poté, co byli Gebrev a jeho syn propuštěni z nemocnice.

V minulosti jsme identifikovali a popsali operace elitní sabotážní jednotky působící v rámci jednotky GRU č. 29155. Tato jednotka provádí tajné operace v zahraničí a v minulosti byla zaznamenána také během anexe Krymu v roce 2014, pokusu o destabilizaci Moldavska v roce 2014, neúspěšného převratu v Černé Hoře (2016), špehovacích operací ve Švýcarsku (2016-2017), možných destabilizačních operací v Katalánsku v roce 2017 a pokusu o zabití bývalého ruského špiona Sergeje Skripala v britském Salisbury v roce 2018.

V prví části tohoto vyšetřování jsme identifikovali šest operativců této jednotky GRU, kteří byli přímo nebo nepřímo zapojeni do sabotáže skladů munice v Česku v říjnu 2014 a možná také v prosinci 2014. Bellingcat také zjistil, že velitel jednotky 29155 generál Andrej Ivanov během operace pod falešnou identitou odcestoval do Rakouska a možná do Česka. To znamená případ zatím nejvýše postaveného důstojníka zapojeného do tajné operace.

Vyšetřování proběhlo ve spolupráci s listy The Insider a Respekt.

Podrobnosti v angličtině: ZDE