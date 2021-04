Skandál ohledně Borise Johnsona se prohlubuje: Dostal půjčku na luxusní adaptaci svého bytu od Konzervativní strany

28. 4. 2021



Po mnoha dnech, kdy Boris Johnson a jeho ministři lhali, že si Johnson sám uhradil přehnanou a odpornou adaptaci svého bytu v čísle 11 v Downing Street (jeho milenka Carrie Symonds prý nemohla snést zařízení, které tam předtím měla premiérka Theresa Mayová), vychází nyní najevo, že Boris Johnson dostal na tuto adaptaci půjčku ve výši 58 000 liber (1,74 milionů Kč) od ústředí Konzervativní strany, jemuž tuto částku pro Johnsona daroval konzervativec lord Brownlow.

Vyšlo také najevo, že bývalý labouristický ministr financí Alistair Darling odmítl nabídku od Konzervativní strany, aby stal členem nového trustu, který by byl odpovědný za údržbu budov v číslech 10 a 11 v Downing Street s tím, že hrozí nebezpečí, že dárci financí pro takový trust budou očekávat politickou protekci. Kromě toho Darling vyjádřil názor, že za obě tyto státní budovy by měl pečovat stát.Britští premiéři mají apanáž ve výši 30 000 liber (cca 900 000 Kč), za kteroužto částku si mohou adaptovat svůj byt v Downing Street. Johnson tuto částku daleko překročil nákupem odporných, drahých tapet a nábytku. Například, jak vyšlo v úterý najevo v rozhlase, Johnson zaplatil 840 liber (25 000 Kč) za každou jedinou roli tapet, 3000 liber (90 000 Kč) za jakýsi stoleček, 6000 liber (180 000 Kč) za ratanovou židli a 10 000 liber (300 000 Kč) za pohovku značky Baby Bear ( ať už to cokoli, jak píše satirik John Crace ). Zrovna uprostřed pandemie, kdy miliony lidí přišly o zaměstnání, to nevypadá zrovna dobře, poznamenávají komentátoři.Celková výše nákladů na renovaci premiérského bytu nebyla oznámena, ani nebylo zveřejněno, kdy premiérský úřad zveřejní rejstřík soukromých příjmů ministrů, který má být podle zákona vydáván každého půl roku, avšak nebyl zveřejněn od loňského léta.Vládní předpisy vyžadují, aby ministři "zajistili, že nevznikne konflikt, anebo dojem konfliktu, s jejich veřejnou službou a soukromými příjmy". Britská volební komise uvažuje o zahájení oficiálního vyšetřování, zda všechny dary Konzervativní strana řádně deklarovala.Skandál se rozpoutal minulý pátek, kdy upozornil na svém blogu bývalý vysoký poradce Borise Johnsona Dominic Cummings, že byl ostře proti tomu, aby Johnson sháněl soukromé dary od konzervativců na renovaci svého bytu a varoval ho, že takové plány jsou "neetické, pošetilé a pravděpodobně protizákonné" a že v každém případě porušují předpisy o zveřejňování politických finančních darů, pokud je Johnson přijme tak, jak to plánoval udělat.Podrobnosti v angličtině ZDE