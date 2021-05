Chudák Boris Johnson nemůže vyjít s penězi. Nutně potřebuje plat 9 milionů Kč ročně...

3. 5. 2021

Boris Johnson si nemůže dovolit dělat britského premiéra, protože dostává jen žebrácký plat, napsal v neděli týdeník Sunday Times. Potíž je, že Johnson musí platit alimenty za své četné, utajované děti



Zdroje ve vysokých konzervativních kruzích říkají, že Johnson se snaží přesvědčovat dárce, aby financovali další aspekty jeho života. Jeden prominentní konzervativní poslanec obdržel stížnost od jednoho konzervativního dárce, že byl požádán, aby platil plat chůvy Johnsonova syna s milenkou Symondsovou, jemuž byl minulý týden jeden rok. Dárce se prý vyjádřil: "Rád zaplatím za konzervativní letáky, ale absolutně odmítám platit někoho, kdo doslova utírá zadek premiérova syna."





V souvislosti s pokračujícím skandálem "Cash for Curtains", v němž Boris Johnson odmítá sdělit, kdo mu dal 58 000 liber, které utratil (nad roční státní apanáž 30 000 liber) na renovaci svého bytu v čísle 11 v Downing Street, který sdílí s milenkou Carrie Symondsovou, se listu Sunday Times vyjádřil jeden poradce z úřadu britského premiéra, který zůstává vůči Johnsonovi loajální: "Jde o to, že chudák Boris Johnson si nemůže dovolit být premiérem." Premérský plat je totiž prý příliš nízký.



Poradce se takto vyjádřil poté, co bývalý vrcholný Johnsonův poradce Dominic Cummings uvedl, že se Johnson podílel an "neetickém, pošetilém, pravděpodobně nezákonném" projektu přimět dárce, aby tajně renovaci jeho bytu financovali.Druhá reakce, kterou zaznamenal, se týká způsobu, jímž se Johnson chová ve funkci. "Spousta lidí chtěla, aby Boris přiznal, co udělal, a všechno rychle zveřejnil, ale on to neudělá. Jeho automatickou reakcí na všechno, co se týká jeho osobního života, je: 'Na tu otázku neodpovídejte.'"Na první pohled je představa, že britský premiér, chudák, nemůže vyjít s penězi (má roční plat 157 372 liber, což je 4 721 160 Kč ročně, tedy 393 430 Kč měsíčně), absurdní. Ale je jasné, že když přišel účet na renovaci jeho bytu, Johnson to buď nechtěl, nebo nebyl schopen zaplatit.Fakturu původně zaplatil úřad premiéra. Ústředí Konzervativní strany pak uhradilo tu částku nad oficiální vládní apanáž 30 000 liber, tedy 58 000 liber. Zároveň Konzervativní straně věnoval přesně tuto částku 58 000 lord Brownlow.Zdroje ve vedení Konzervativní strany tvrdí, že si Johnson vzal komerční půjčku s cílem uhradit tyto peníze Konzervativní straně. Úřad premiéra to odmítá potvrdit. Předpisy pro členy britské vlády však vyžadují, aby i bankovní půjčky byly oficiálně registrovány, aby nemohlo dojít ke střetu zájmů. Registr příjmů ministrů nebyl aktualizován od loňského července, přestože má být vydáván každého půl roku.Šíří se informace, že celková cena renovace Johnsonova bytu byla 200 000 liber - Downing Street to popírá. Jenže konzervativní zdroje uvádějí, že existovala ještě druhá faktura - a tu zaplatil další konzervativní dárce, přímo dodavateli. Downing Street se k tomu odmítla vyjádřit.Jenže v tom případě by to byl věcný dar pro Johnsona, který se musí registrovat nejen u úřadů v Dolní sněmovně, ale je nutno ho uvést i v daňovém přiznání.Johnson řekl přátelům, že potřebuje vydělávat přibližně 300 000 liber ročně - tedy asi 9 milionů Kč, má-li s penězi vůbec vyjít. Zdroj z Downing Street svědčí o tom, že Johnson trvale "je finančně na dně".Johnsonův premiérský plat ho dává do kategorie nejbohatšího 1 procenta Britů. Daň z příjmu a národní pojištění snižuje jeho plat na čistý příjem asi 95 000 liber ročně, tedy asi 240 000 Kč měsíčně. Ale Johnson dostává také honoráře za své knihy, které od doby, kdy se stal v létě roku 2019 premiérem, dosáhly částky asi 25 000 liber. Kromě toho dostal osobní dary asi v hodnotě 28 000 liber. O Vánocích 2019 mu a jeho milence zaplatil vánoční dovolenou na ostrově Mustique v hodnotě 15 000 liber David Ross, zakladatel firmy Carphone Warehouse. Vyšetřoje to Kathryn Stoneová, parlamentní komisařka pro dodržování předpisů.Johnsonův rozvod s jeho druhou manželkou, Marinou Wheeler, 56 (rozvedl se s ní, když onemocněla rakovinou) ho prý stál obrovské peníze. Z pozemkového rejstříku vyplývá, že Wheelerová má "právo" na Johnsonův památkáři chráněný dům v hodnotě 1,25 milionu liber, který stojí v městě Thame v hrabství Oxfordshire. Wheelerová musí být informována, kdyby ho chtěl Johnson prodat.Johnsonovy čtyři děti s Wheelerovou už dokončily své vzdělávání, ale Johnson musí také platit alimenty za svou dceru, kterou má s obchodnicí s obrazy Helen McIntyreovou, jíž ročně platí desetitisíce liber.Zdroje ve vysokých konzervativních kruzích říkají, že Johnson se snaží přesvědčovat dárce, aby financovali další aspekty jeho života. Jeden prominentní konzervativní poslanec obdržel stížnost od jednoho konzervativního dárce, že byl požádán, aby platil plat chůvy Johnsonova syna s milenkou Symondsovou, jemuž byl minulý týden jeden rok. Dárce se prý vyjádřil: "Rád zaplatím za konzervativní letáky, ale absolutně odmítám platit někoho, kdo doslova utírá zadek premiérova syna."Podrobnosti v angličtině ZDE