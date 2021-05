Komunikovat s Ruskem, či nikoliv? V Bulharsku a na Ukrajině mají jasno

Polemika s Karlem Dolejším

4. 5. 2021 / Daniel Veselý

Karel Dolejší ve svém – eufemisticky řečeno – expresivně laděném textu konstatuje , že před kremelskou mocí už po vrbětických událostech není kam ustupovat. Docela by mne zajímalo, co tím autor konkrétně myslí. Máme snad Rusku vyhlásit válku (sic!), přestože naši spojenci v západní Evropě nepřistoupili ani k solidárnímu vyhošťování diplomatů? Anebo to spíše značí, že na rozdíl od některých zemí, které mají s kremelským režimem daleko větší potíže, nemáme s Moskvou vůbec komunikovat? A čeho tím vlastně – jako malá a v jádru nesebevědomá země – chceme docílit?

Autor, opíraje se o tweet politologa Jiřího Pehe, de facto volá po oktrojované diskusi o česko-ruských vztazích, jinak budeme za „idioty, užitečné idioty, zaprodance, vystrašence anebo rukojmí KGB". Tito lidé prý „hájí zájmy putinovského Ruska“. Nejsem si jist, zda do této kategorie nespadají ti, kdo by rádi viděli důkazy o diverzní akci GRU na našem území, nebo i hlasy těch, kdo upozorňují na další roviny vrbětické kauzy. Zdá se, jako bychom se všichni měli sešikovat za BIS a státními orgány a neklást žádné otázky ani nevyjadřovat sebemenší pochybnosti. Jakmile začneme veřejnou debatu takto zužovat, hrozí nám mnohem větší nebezpečí než rizika, před nimiž nás tajné služby rok co rok varují.

Podle Dolejšího do této kategorie spadají i ti, kdo vybízejí ke smířlivosti vůči Kremlu. Jak je známo, militantní přístup k čemukoli vede minimálně do slepé uličky. Nebylo by snad lepší celý případ po trestně-právní rovině vyřešit, poté oficiálně Ruskou federaci vyzvat, aby pachatele vydala (dospěje-li soud k takovému verdiktu), a požádat ji o finanční odškodnění? Tento postup mi přijde mnohem rozumnější než trucovité volání po diplomatické válce, přestože Kreml celou kauzu vnímá jako špatný vtip a na naše požadavky nikdy nepřistoupí.

Ostatně v Bulharsku, kde došlo k vícero výbuchům ve zbrojních skladech, za nimiž také může stát komando GRU, se k těmto incidentům stavějí jinak než my: končící ministryně zahraničí požádala Rusko o součinnost při vyšetřování těchto událostí. Bulharská diplomacie zdůrazňuje, že je i v zájmu Kremlu, aby byly vyjasněny veškeré okolnosti obestírající exploze v tamních vojenských skladech. Někdo samozřejmě může namítnout, že bulharští politikové, již si přejí mít i nadále dobré vztahy s RF, jsou jen Putinovi užiteční idioti.

Nicméně tento postup mi přijde mnohem konstruktivnější než neustálé proklínání zlého Ruska, a to i kvůli tomu, že je záhodno objasnit, za jakých okolností se české zbraně vyvážejí do konfliktních zón. V roce 2015, tedy rok po výbuchu ve Vrběticích, byly některé české firmy obviněny, že navzdory embargu vyvážejí zbraně na Ukrajinu a do jiných konfliktních zón. Kauza Vrbětice má totiž vícero rovin, přičemž tato je podle mého soudu nadmíru závažná. Patrně nikdo soudný si nepřeje, aby se z ČR stalo eldorádo pro pochybné kšeftmany se zbraněmi a vojenským materiálem. Česká republika se kvůli těmto podivným praktikám patrně stala vedlejším bitevním polem agentů nepřátelské rozvědky.

Co se Ukrajiny týče, té pak ze strany Kremlu hrozí mnohem větší nebezpečí než České republice, kde se donekonečna přetrásá jen jedna kauza. A přesto se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hodlá sejít s Vladimirem Putinem, aby diskutovali o konfliktu na Donbase. Ukrajinský prezident totiž moc dobře ví, že s Moskvou je nutno vyjednávat, neboť mu ani nic jiného nezbývá. Ví to i americký prezident Joe Biden, který chce s RF spolupracovat na řešení klimatické krize: Biden byl dokonce povzbuzen apelem Kremlu volajícím po spolupráci na vývoji nových technologií, jako je odstraňování uhlíku z atmosféry.

Suma sumárum: I země mající horší zkušenosti s Kremlem než my – mám na mysli Ukrajinu a Bulharsko – nemíní pálit všechny mosty, ba naopak. Tamní politikové si jsou dobře vědomi faktu, že diplomacie – jakkoliv je trnitá – je jedinou cestou, jak dospět k deeskalaci vzájemných vztahů s Moskvou. Militantní lání na adresu Kremlu naopak může vést k opačnému výsledku; v lepším případě do slepé uličky.