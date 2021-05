Je to škoda!

10. 5. 2021 / Beno Trávníček

Nevím, jak přesně to má ve svých vůdčích hlavách srovnán nadnárodní koncern, i když samozřejmě tuším, ale prostá logika by napovídala, že když občany v Česku rozdělíme od nejchudších po nejbohatší, a připustíme, že nikdo z nich není tak méněcený, aby měl nárok pouze na auta ojetá (již použitá někým jiným), měli by ti nejchudší přijatelným způsobem dosáhnout právě na takové vozy jako je třeba nejlevnější model od Škodovky - Fabia. Tedy, když Škoda nevyrábí žádný jiný lidovější model v duchu názvu svého mateřského koncernu „AUTO PRO LID“.





Ten kdo myslí na plebejce, a chce pro ně vyrábět auta, si přece musí vytvotřit nejprve cenový koncept, vedle něj položit povinné normy (tedy co auto musí minimálně umět a mít) a pak teprve vymýšlet vůz, který obé naplní chytrým kompromisem a také, samozřejmě, přinese potřebnou (tj. ale také dané společenské situaci – například krize - přiměřenou) marži.

Musí si udělat především kvalitní marketing v nejchudším segmentu trhu. Nemusí vytvářet designově složitý ani technicky hitový model. Vždyť kdo jiný než VW má tak bohaté zkušenosti díky desítky let vyráběnému Brouku (ovšem jen do té doby, než se stal předraženým autem pro snoby - čímž logicky skončil).

Automobilky se dnes povětšině vymlouvají, že aby splnily náročné normy u spalovacích aut, musí zdražovat a zdražovat a... Nesouhlasím! Mnoho elektronických (ale nejen těch) součástek je obrovskými výrobními sériemi již tak zlevněno, že nemohou do ceny vozů zasahovat tak dramaticky, jak je nám to jako veřejnosti předhazováno. Navíc, pokud pokud automobilka zvolí koncept, kdy do lidové odnože své výroby přenáší robustní vyzkoušená a mnohdy již i dlouhodobou výrobou „zaplacená“ řešení a technologie (například Renault versus Dacia) – neměl by existovat zásadní problém.

Celková situace je i důkazem, že minimálně na národní úrovni nedokáže vše dobře vyřešit trh. Jinak by přece v zemi s tak obrovskou tradicí výroby i lidových vozů jako je Česko už dávno někdo přišel s projektem skutečného lidového auta vhodného zejména pro krizové období. A pracoval by s novodobou výhodou, kdy obrovské množství součátek je sdíleno napříč značkami, napříč světem, Nemusel by tak vymýšlet „Ameriku“. Zkrátka něco jako chytré skládání počítačů z obecně dostupných komponentů za účelem nepředraženého výsledného výrobku.

Důsledkem nedobrého stavu, který popisuji na příkladu naší nejznámější automobilky, budou zejména v nastávající ekonomické recesi, naše silnice dál značně zaplněné starými, neekologickými a určitě místy i nebezpečnými ojetinami (plečkami).

Státe náš český – je to tak dobře? Nenajdeš nějaké výkonné rychlé páky pro dobré řešení?

Přece všichni víme dobře, že existují! Jen bude třeba použít namísto tupých hlav ty moudré.