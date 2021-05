V anglických volbách zvítězili v mnoha městech labourističtí primátoři. Konzervativci změní volební systém, aby se to už nestalo

10. 5. 2021

Johnsonova konzervativní vláda se rozhodla změnit volební systém, aby do funkcí primátorů byli častěji voleni konzervativci a ne labouristé, poté, co ve volbách minulý čtvrtek bylo v Angli do primátorských funkcí v 11 z 13 anglických měst zvoleni labourističtí kandidáti.Johnsonova kontroverzní ministryně vnitra Priti Patel už zveřejnila plán při všech příštích volbách primátorů anglických měst zrušit nynější suplementární volební systém . v němž voliči na volebním lístu vybírají dva možné kandidáty pro první a pro druhou pozici - a nahradit jej většinovým systémem, jaký se používá pro volby do Dolní sněmovny.To by mohlo umožnit konzervativním kandidátům zvítězit ve volbách primátorů i v takových městech, jako je Londýn. Labouristická strana bude proti změně volebního systému, ale konzervativci mají v Dolní sněmovně velkou většinu.Podrobnosti v angličtině ZDE