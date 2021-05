Co kdyby Izraelci o Velikonocích zaútočili na baziliku sv. Petra?

13. 5. 2021

Katolíci by byli zaskočeni a pobouřeni, kdyby totéž provedla izraelská armáda v bazilice sv. Petra v Římě v průběhu velikonočních bohoslužeb, kde by po věřících házela zábleskové granáty a střílela po nich gumovými projektily. Slyšeli bychom jejich hněv. Nicméně hněv muslimů kvůli izraelským akcím neslyšíme, protože naše zpravodajství je stále zpravodajstvím bělošského nacionalismu. Dokonce i oprávněný muslimský vztek není připuštěn a spíše potvrzuje bělošské předsudky. Izraelci a Američané pořád opakují mantru o „právu na sebeobranu“. Jenže před čím se Izraelci bránili uvnitř mešity Al Aksá během ramadánu? A samotní Palestinci bohužel právo na sebeobranu nemají.

Kontext je takový, že Izraelci plánují vystěhování 169 Palestinců, včetně 46 dětí, z jejich domovů v jeruzalémské čtvrti Šajch Džarráh, a tato skutečnost vyvolala protesty během ramadánu. Když byli mírumilovní demonstranti napadeni izraelskými bezpečnostními složkami, odebrali se do areálu, kde stojí mešita Al Aksá. Možná očekávali, že to Izraelci budou respektovat. Jenže se mýlili.



Opakované vpády Izraelců do jedné z nejsvětějších budov islámu byly v amerických médiích sotva zmíněny, neboť v nich do velké míry převládá rasistický narativ, že Palestinci jsou nebezpeční nebo že to jsou teroristé, kteří pro izraelské židy představují hrozbu. Avšak o život přichází zhruba deset Palestinců na jednoho Izraelce, zatímco nejsou demolována žádná židovská obydlí, žádné židovské rodiny nepřicházejí o střechu nad hlavou a Palestinci Izraelcům žádné nemovitosti nezabírají.



Jsou to Palestinci, kteří nemají vlastní stát, a Izraelci jim de facto nezaručují žádná základní lidská práva – jednoduše to není naopak. Stupidní válečné zločiny páchané Hamásem nebo islámským džihádem v podobě raket odpalovaných na Izrael mediální narativ o nebezpečných Palestincích posilují. Nicméně 99 procent těchto raket dopadne neškodně do pouště. Měli bychom být rezistentní vůči izraelské propagandě, která ze zchudlého a chatrného Hamásu dělá obra.



Z opakovaných útoků na mešitu Al Aksá můžeme vyvodit, že Izraelci chtěli pokořit nejen Palestince, nýbrž muslimy obecně. Narušení posvátných míst může pro Američany představovat riziko, neboť o těchto činech mlčí. Usáma bin Ládin považoval izraelské aktivity v Jeruzalémě za jeden ze tří důvodů, proč provedl teroristické útoky z 11. září 2001. A Bidenova administrativa se toto pondělí v Radě bezpečnosti OSN postavila proti odsouzení těchto útoků.





Celý článek v angličtině ZDE