O skutečném důvodu faktické námořní blokády Jemenu

14. 5. 2021 / Karel Dolejší

Americký raketový křižník USS Monterrey zabavil v Arabském moři podloudný náklad zbraní nákladní lodi, která vyplula z Íránu - a s téměř naprostou jistotou mířila k povstaleckým Húsiům v Jemenu.

Na videu vidíme plnou palubu zbraní - od běžných útočných pušek přes kulomety a pancéřovky a pušky pro přesnou střelbu ("designated marksman rifle", DMR), těžké odstřelovačské/antimateriálové pušky a moderní protitankové rakety. Většina publikovaných komentářů se soustřeďuje na čínský a ruský původ velké části zbraní, méně často se již dozvídáme, že zbraně byly podle všeho nejprve nakoupeny íránským fundamentalistickým režimem.

Se stejnou logikou bychom ale mohli třeba také napsat, že zásilka pašovaných zbraní obsahuje zboží rakouského původu. Na záběrech je přece jasně patrná přítomnost pušek Steyer HS .50. Ty se ovšem pod označením AM-50 Sayyad bez licence vyrábějí v Íránu (a pod označením Golan S-01 v Sýrii).

































Video však nezachycuje čerstvě nakoupené výrobky rakouské firmy Steyer Mannlicher, protože na základě požadavku zákazníků byla puška mezitím upravena. Rakouská verze se nyní vyrábí s nábojovou schránkou na pět nábojů, zatímco íránská a syrská ilegální kopie představují dřívější, jednorannou verzi zbraně.



Zásoby čínských útočných pušek Typ 56, ruských kulometů PKM, ruských pušek pro přesnou střelbu SVD, ruských pancéřovek RPG-7, ruských protitankových střel Kornet a pokročilých zaměřovačů zabavené z jediného obstarožního plachetního plavidla (arabské lodi typu dhau) představují arzenál postačující v běžných armádách k vyzbrojení dvou brigád speciálních sil.

Jemenské provládní síly vycvičené a vyzbrojené mezinárodní koalicí vedenou Saúdy sestávají celkem z osmi brigád. Dále na straně vlády stojí devět brigád původní jemenské armády.

Jinak řečeno, tento jeden zabavený náklad zbraní určený pro desítky let Íránem kultivované proxies v Jemenu odpovídá výzbroji jedné devítiny veškerých jemenských vládních sil.

***

Nejde ovšem ani zdaleka o ojedinělou dodávku určenou Húsiům. Pokročilé rakety používané proti Saúdské Arábii byly jednoznačně identifikovány coby zbraně íránského původu. A kromě toho dva roky starý seznam zabavených dodávek obsahuje dalších takřka 7 500 útočných pušek různého původu, 81 kulometů, 64 odstřelovačských/antimateriálových pušek, 300 pancéřovek, 20 minometů, 252 protitankových raket, 6 protiletadlových raket, raketomet, pozemní protilodní raketu, střelu s plochou dráhou letu, balistické rakety, bezpilotní bojové prostředky (UAVs), pokročilou optiku a senzory.

***

Analýzy, jejichž hlavní "předností" je bezbřehá zaujatost proti Saúdské Arábii, představují léta intervenční síly v Jemenu jako iracionální pachatele neuvěřitelných zvěrstev na jemenském civilním obyvatelstvu, které hladoví a chybějí mu léky i lékařská péče.

Skutečnost je však poněkud složitější než v protisaúdských pamfletech.

Koaliční de facto námořní blokáda Jemenu rozhodně není svévolným nesmyslným opatřením proti jemenským civilistům. Jde o neobratný, v praxi nepříliš funkční a z hlediska mezinárodního práva také jistě neobhajitelný pokus zastavit masivní přísun íránských zbraní, které končí v rukou povstaleckých Húsiů.

A nedostatek jídla a léků pro civilisty zase nepadá výhradně na hlavu prosaúdské koalice. Dokonce je otázkou, zda je tato koalice vůbec hlavním faktorem způsobujícím kolaps zásobování. Zabavování mezinárodní humanitární pomoci Húsii, její rozdělování podle klanových či loajalistických kritérií atd., také velmi výrazně přispívají k utrpení obyčejných Jemenců.

Rovněž tak je zcela nereálná představa, že by k ukončení šestileté války stačilo, "kdyby Saúdové odešli". Nestačilo. Za prvé už to v roce 2015 do značné míry udělali, když provedli "jemenizaci" konfliktu. Za druhé válka neskončí, dokud bude pro Teherán vítanou příležitostí vést proti saúdskému rivalovi v Perském zálivu donekonečna protahovanou a přitom relativně levnou válku by proxy. A ta saúdským odchodem z Jemenu neskončí.

Než zmíněné choutky Teherán přejdou, bude dál plně namístě faktická námořní blokáda Jemenu, která by ovšem měla být symetricky doplňována masivní humanitární pomocí pro civilní obyvatelstvo. Teprve odříznutí Húsiů od íránského zbraňovodu povede k ochotě nabídnout nějaké ústupky a přijmout kompromisní řešení, namísto extrémistické posedlosti totálním vítězstvím.

***

Svým dílem mohou k míru přispět i novináři - pokud totiž přestanou psát zprávy z Jemenu v kontextu proíránského narativu ohledně blízkovýchodních konfliktů, v němž "nelítostné a nesmyslně kruté Saúdy" symetricky doplňuje "racionální a sekulární" syrský masový vrah Asad.