Co mám dělat? Mně je jenom deset let

16. 5. 2021

Já jsem pořád nemocná, nevím. Nemůžu dělat nic. Vidíte tady tohle všechno. Co očekáváte, že mám udělat? Spravit to? Mně je jenom deset. Já tohle už vůbec nezvládám. Chtěla bych být lékařkou nebo něco tak nějak, abych mohla pomáhat svým lidem, ale nemůžu. Já jsem jenom dítě. Vůbec nevím, co mám dělat. Bojím se. Ale zase tolik ne. Pro mé lidi bych udělala všechno, ale nevím co mám dělat. Je mi jen 10. Je mi jen 10. Když tohle všechno vidím, já doslova každý den brečím. Říkám si, proč si tohle zasloužíme? Co jsme udělali, že si to zasloužíme? Moje rodina mi říká, že oní nás prostě nenávidí. Nemají nás rádi, protože jsme muslimové. Proč se takhle chováte k muslimům? Vidíte kolem mě všechny ty děti, jsou to jenom děti. Proč odpálit proti nim raketu a zabít je? Není to fér. Není to fér.

"I don't know what to do."



A 10-year-old Palestinian girl breaks down while talking to MEE after Israeli air strikes destroyed her neighbour's house, killing 8 children and 2 women#Gaza #Palestine #Israel pic.twitter.com/x86yAcRRSU — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 15, 2021

This infant survived an Israeli air strike on his uncle's home that killed his mother and his three brothers.



The Abu Hatab house was bombed in the early hours of Saturday morning, killing eight Palestinian children and two women#Gaza #Palestine #Israel pic.twitter.com/BNwZ2XdbU7 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 15, 2021

Majitel věžáku al-Džalaa prosí izraelského důstojníka, aby dovolil novinářům si odvézt z budovy zařízení, než ji bude bombardovat.





WATCH: The owner of al-Jalaa tower pleads with an Israeli officer on live TV to let journalists collect their gear before he bombs it.



Moments later, Israeli air strikes demolish the #Gaza building that housed several international media offices used by AlJazeera and MEE pic.twitter.com/wXsezdgWgr — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 15, 2021

Tohle nemluvně přežilo izraelský letecký úder proti domu jeho strýčka, který usmrtil jeho matku a jeho tři bratry. Dům Abu Hataba byl bombardován v časných rannich hodinách v sobotu a usmrtil osm palestinských dětí a dvě ženy."Miláčku. Díky Bohu.Tohle nemluvně je jediný člen jeho rodiny, který přežil letecký úder v sobotu v časných ranních hodinách. Jeho matka a jeho tři bratři byli usmrceni. Jeho tatínek Mohamed al-Hudaidi s nimi nebyl. Izraelské letecké údery zničily dům bratra al-Hudaidiho, který byl v uprchlickém táboře al-Šati. Osm dětí bylo zabito a dvě ženy. Všichni byli z rodiny al-Hudaidiových. Celkem bylo usmrceno nejméně 139 osob včetně 39 dětí od té doby, co Izrael začal bombardovat Gazu v pondělí.O několik okamžiků později letecké údery zničily tuto budovu v Gaze, kde bylo sídlo několika mezinárodních mediálních organizací. Izrael tvrdil, že v budově měla kancelář vojenská rozvědka Hamasu. Tisková kancelář Associated Press to popřela a zdůraznila, že pečlivě prozkoumala výškovou budovu ohledně toho, kdo v ní má kanceláře, než souhlasila tam umístit vlastní kancelář.







Mohl byste prosím požádat toho, kdo rozhoduje, potřebujeme jen deset minut. Nic se nezmění od tří do tří deseti. Potřebujeme tam jen vyslat čtyři lidi a oni mají bundy s nápisem TISK, nebudou brát žádné zbraně. Vezmou si jen své kamery a svou techniku. Ti reportéři byli uprostřed živého televizního vysílání. Strávili den cestou filmovat do nemocnice. Poté, co bombardování usmrtilo dnes ráno těch deset lidí. To jsou ti lidé, o nichž mluvím. Nikdo tady nechce dělat žádné potíže. Potřebujeme jen 10 minut, požádejte svého velitele. Nic se nestane.Poslouchejte. Nikdo už do té budovy nesmí. Nikdo.Respektujeme váš názor, neříkáme, že tam půjdeme bez vašeho svolení. Dejte nám 10 minut.Žádných deset minut nedostanete. Nikdo už do to budovy nesmí. Už jsme vám dali hodinu k evakuaci. To je pro ně, ne pro mě. Jsou to jejich životy, ne moje.Během té doby, co se o tom hádáme, za těchto posledních 10 minut, jste nás tam mohl pustit, novináři si tam mohli dojít pro své věci a vrátit se. Podívejte se, my nebrečíme ohledně té budovy, to je v pořádku, můžete si udělat, co chcete. Naše životní dílo skončilo. naše vzpomínky, naše životy, ty jste právě zlikvidovali. Vy opravdu chcete, abych tohle všechno říkal před kamerou? Já tohle opravdu nechci říkat. Dělejte si, co chcete. Teď už zavěsím a můžete si dělat, co chcete. Existuje Bůh a ten je větší než vy.Poslouchejte, pochvalte proroka.Nechť Bůh pochválí proroka Mohameda.Jsou v tom věžáku lidi?Ne, nikdo tam není. Nikdo tam není.Tak dobře.