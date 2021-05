Prosím nekupujte fašistickou Mladou Frontu Dnes. Ať zkrachuje

14. 5. 2021 / Jan Čulík

Děsivé opakování pomnichovské Česko-slovenské republiky, která vznikla na podzim roku 1938, kdy se do popředí české společnosti dostala nacistická lůza, ktera dohnala Karla Čapka k smrti, nám nabízí pochybně zprivatizovaný, sprostě bulvární denik Mladá fronta Dnes. Bezostyšně normalizuje fašistu Bystroně, pro jehož nesmyslné bláboly mu dává prostor na celé stránce. AfD, jíž je v Německu Bystroň členem, se tam volebně propadla na celé čáře a je to tam naštěstí už irelevantní organizace. To ovšem nebrání Mladé frontě Dnes, aby ultrapravicovým nesmyslům nedělala v ČR reklamu. Je to další důkaz, na jak šikmé ploše je v současnosti demokracie v České republice. Ve vlastním zájmu, prosím, nekupujte tu Mladou frontu Dnes, ať zkrachuje a její jedovatý vliv na společnost skončí.