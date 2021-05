Tisková kancelář Associated Press požaduje nezávislé vyšetřování, proč byla bombardována budova médií v Gaze

16. 5. 2021

Moderátor: Byla v mediální budově v Gaze přítomna organizace Hamas?







Gary Pruitt, prezident správní rady tiskové kanceláře Associated Press: Ne, vůbec ne. Byli jsme v té budově patnáct let. Takže jsme v té budově byli velmi dlouho. A my to pravidelně kontrolujeme. Ovšem nemůžeme to říct s definitivní jistotou, že tam nedocházelo k žádné činnosti Hamasu. Pokud my víme, nic takového tam nebylo. Nikdy jsme nedostali informace od nikoho, že by v té budově byl Hamas. A samozřejmě, my bychom nikdy své zaměstnance vědomě nevystavili nebezpečí.







Moderátor: Do jaké míry to poškodilo vaši schopnost sdělovat světu, co se v Gaze děje?







Samozřejmě nás to poškodilo. Dostali jsme pouhou hodinu na evakuaci z té budovy. To oceňujeme, protože tak nedošlo k žádným ztrátám na životech. Našim zaměstnancům se podařilo dostat se ven. Zachránili určité množství techniky, ale ne všechnu. Takže jsme utrpěli podstatné ztráty co do techniky a ze střechy té budovy bylo pravděpodobně nejlépe vidět všude, odtud jsme nejlépe mohli ukazovat světu, co se v Gaze děje. Neumlčelo nás to, ale poškodilo to naše schopnosti produkovat zpravodajství.Předpokládám, že vaši zaměstnanci jsou v šoku. Mají pocit, že je pro ně bezpečné dál na tom místě pracovat?Úřadovny AP se považovaly za nejbezpečnější místo v Gaze, často tam kvůli tomu přespávali, protože si mysleli, že je to tam bezpečnější než u sebe doma. Ale oni pokračují v práci. Jsou to odvážní novináři a dál produkují zpravodajství.Aby byli vaši reportéři v bezpečí, informujete Izrael o tom, kde zrovna jsou?Ano. Dáváme Izraeli souřadnice místa, kde jsme, aby byli plně informováni. Víte, v tomhle případě jsme dostali jen hodinu a Izrael tvrdí, že v budově byl Hamas. My nevíme, co ví izraelská rozvědka. My nevíme, jaké to jsou výzvědné informace. Rádi bychom viděli nezávislé vyšetřování. My se v tomto konfliktu nestavíme na žádnou stranu. Avšak stojíme na straně práva veřejnosti mít přístup k informacím. A dělat reportérskou práci. A to bylo tímto útokem poškozeno. Čím byl ten útok ospravedlněn? Byla v té budově přítomna organizace Hamas? To je důležité vědět. Jaké jsou důkazy? Ale to není všechno, čím by se to nezávislé vyšetřování mělo zabývat. Proč jsme dostali jen hodinu na evakuaci? Bylo to rozumné? Bylo to přiměřené? Dalo se udělat něco jiného namísto zničení celé budovy? Dalo se udělat něco přiměřenějšího? Odpovědi na tyto otázky my neznáme.Zdroj ZDE