17. 5. 2021 / Beno Trávníček

Věřím, že tímhle textíkem neurazím lidi, kterých si vážím, protože se na silnici chovají slušně – zkrátka jsou lidmi a ne dobytkem (toho času jakýmsi omylem autoškoly s volantem v ruce).

Docela jezdím – postupně Trabantem, Fiestou, Twingem, aktuálně Sanderem. Tedy vozy postu lidového – všichni miláčci:-) Člověk si prostě váží, že jeho rozlámané kosti něco doveze z bodu A do B a nemusí nutně běžet nebo běžet spoj. Řekl bych, že dodržuju předpisy docela přiměřeně. Tak, abych neohrozil sebe ani nikoho kolem. Nejsem samozřejmě ten, který, když při předjíždění mimo obec jede výjimečně třeba 93 km/h, jde se rovnou udat.

Když ale jako klidný a nekonfliktní řidič jezdíte po státovkách či okreskách povolenou cestovní rychlostí (ve které se mimochodem lidovkám nejvíc daří a na pětinu plynu nejmíň žerou), tedy devadesátkou, neustále máte za zadkem nějakého PRUDIČE. Někdy to skoro vypadá, že prudiči mají mezi šoféry převahu. Prostě za obyčejným a relativně malým autem se nejezdí, ať si jede jak rychle chce... to je pod úrovní onoho často špicového SUV nebo jiné superkáry! Možná je to národní sport tiše tolerovaný naší dopravní policií? Máš drahou káru (= jsi „někdo“) – tak val co to dá(?) V mém životě (57) totiž žádný policista šoféra, co mne před tím vyprudil, nikdy nezastavil. Tedy alespoň jsem si toho nevšiml.

Prostě když jedu plus minus devadesát mezi obcemi mimo dálnici, ať se to komu líbí nebo ne(!!!), tak na mne smí zezadu dorážet kvůli předjíždění jen IZS nebo prezidentská kolona. Ostatní mají udržovat bezpečný jízdní odstup a nepředjíždět někoho, kdo jede cca 90 km/h. Pokud to tak není a nikdo to tvrdě nevymáhá - zrušme dopravní předpisy a vydejme „závazné listy Kocourkova“.

Nevím, jestli jste si to někdy počítali, ale když jedete devadesátkou, ujedete za vteřinu nějakých 25 metrů. Pokud se před vámi něco stane, potřebujete tak vteřinu, abyste si uvědomili co, druhou abyste zareagovali (bržděním, výhybným manévrem) a minimálně ještě tu třetí, abyste to celé dokončili, tedy zastavili, kde potřebujete nebo se katastrofě vyhnuli. To je ale harmonogram platící jen když všechno zafunguje – není třeba průtrž mračen, bílá tma, ledovka... Takže sečteno, potřebujete být od problému cca 75 metrů, abyste se dokázali bezpečně vyhnout průšvihu. Potřebujete tedy i být při rychlosti 90 km/h 75 metrů od auta před vámi, které samo nebo v kontextu může problém vytvořit. Můžeme vzít i doporučení některých odborníků dodržet při devadesátce odstup alespoň 50 metrů (2 sekundy) – budiž, to je ale fakt na hraně.

Dovolím si položit veřejnou otázku. Je pro dopravní polici tak velký problém, aby si někde u frekventované rychlé silnice zatloukla dva kolíky 50 metrů od sebe a minimálně zastavovala pitomé řidiče a diskutovala s nimi o tom jak ohrožují své okolí, co je k tomu vede a co všechno mohou způsobit svojí arogancí a pak z toho vyvodila nějaký smysluplný závěr? Slyšíme o stále nebezpečnějších nehodách. Neplatí náhodou přímá úměra mezi rychlostí a odstupem aut (a) množstvím a nebezpečností nehod?

Ještě zmíním dva problémy.

Občas vás na státovce naopak brzdí traktor. Na okresce vás to až tak nepřekvapí, ale když už vyrazí na státovku, mohl by šéf tohoto často již sofistikovaného stroje vzpomenout, že není na poli a řízený družicí a udělat něco pro obyčejné šoféry za sebou (samozřejmě jsou i pozitivní případy :-)

Možná je to jen můj dojem, ale zdá se mi, že když někdo přijíždí do jiného kraje (klasicky třeba Pražan na Vysočinu), často se stává, že nectí jakési tempo či rychlost života místních, hlavně na komunikacích nižších řádů, ale musí tu svoji často drahou káru řádně oroštovat – snad aby se předvedl zapadlým venkovanům? A samozřejmě to nejsou jen pražské značky. A samozřejmě to nejsou všichni pražští.