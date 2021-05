Koronavirus: Rusko hlásí u pacientů "černou plíseň" zaznamenanou v Indii

19. 5. 2021

Rusko zaznamenalo případy vzácné smrtící plísňové choroby zasahující současné i bývalé COVIDové pacienty. Tato choroba byla poprvé hlášena z Indie.

Experti pro deník Izvěstija uvedli, že mukormykóza, kterou indičtí lékaři kvůli tmavé pigmentaci překřtili na "černou plíseň", se z člověka na člověka nepřenáší a Rusku nehrozí riziko masového šíření. Také uvedli, že pacienti jsou v příliš vážném stavu na to, aby v minulých týdnech cestovali, natož do Indie. - Infekce, která vykazuje 50 % úmrtnost, typicky začíná v nose, než se rozšíří do očí a mozku.

Podle Pavla Volchova z laboratoře genetického inženýrství Moskevského institutu fyziky a technologie se mukormykóza šíří ve vlhkém subtropickém klimatu a je spojena s užíváním antibiotik.

Pravděpodobnost šíření choroby roste na odděleních JIP, kde jsou pacienti léčeni z bakteriálních infekcí antibiotiky, uvedl předseda aliance klinických chemoterapeutů a mikrobiologů Sergej Jakovlev.

Mukormykóza je obvykle nejagresívnější u pacientů, jejichž imunitní systém byl oslaben jinými infekcemi.

Pacienti s COVIDem jsou náchylnější k onemocnění plísňovými chorobami, včetně osob s nekontrolovanou cukrovkou, lidí užívajících během léčby steroidy a dlouho pobývajících na JIP.

Léčba mukormykózy zahrnuje chirurgické odstranění veškeré mrtvé a infikované tkáně a protiplísňovou terapii.

Nikdo s dotazovaných expertů neuvedl konkrétní čísla ohledně možných případů mukormykózy v Rusku.

Podrobnosti v angličtině: ZDE