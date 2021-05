Gaza: Vydáni na milost a nemilost jiným, s jejich válečnými stroji

25. 5. 2021





Americký ministr zahraničí Anthony Blinken nepřijede do Gazy. Avšak aby byl člověk schopen pochopit, také to tu je, tady žít, tady existovat, musíte tady být. A my jsme tady od pátku. Zaznamenali jsme alespoň trochu, jaké to je tady žít.



* * *

(hluk dronů)



Reportér Matt Frei: Obloha je modrá, ale zvuk dronů je demoralizující a nikdy nepřestává. Jsou to drony Izraele, jeho trvalé oči v Gaze. Vidí všechno, ale samy jsou neviditelné.



Psychiatr: My je tu slyšíme pořád.

Matt Frei: Ty drony?

Psychiatr: Nevím, kde jsou, ale slyšíme je pořád.



Reportér: Dr. Jásir Abu Džamei je nejvýznamnější psychiatr v Gaze. Každý z 2,2 milionů občanů, kteří tu žijí, je potenciálně jeho pacient. A izraelské armády drony, které vidí, ale umějí také zabíjet, jsou spouštěč, upozorňující, že ničení je vždycky přítomnou alternativou.



Psychiatr Dr. Jásir Abu Džamei: Mnoho zdejších obyvatel začíná spojovat to, co se stalo teď, s tím, co se stalo v roce 2014, a to s tím, co se stalo v roce 2008. My pořád poukazujeme na to, že jsme trvale vystavováni signálům, které nám připomínají, předchozí traumatické zážitky.



Matt Frei: Takže nemůžete uniknout minulosti.



Psychiatr: Přesně tak. Minulost máte pořád před očima, když slyšíte ty drony. Vy tu jste v Gaze od pátku, a jsem si jist, že jste slyšel, jak hlučné jsou ty drony. Lidem to pořád připomíná, že byli terčem útoků.



Reportér: Samozřejmě nechybí množství vizuálního připomínání, ty trosky kolem. V Gaze, v místě, které bombardování opakovaně navrací do středověku, lidé závisejí na pomoci zvenčí.



Psychiatr: My jsme lidi, víte. My trpíme. Usilujeme o přežití. Máme problémy. Jsme pod tlakem.



Matt Frei: Vy jste zároveň lékař i pacient... ?



Psychiatr: Já jsem bezmocný. Nemohl jsem pomoci svým dětem. Já jsem jim nemohl říci, že je to tady v bezpečí. Já jsem jim nemohl říci, že neexistuje šance, že budou usmrceni. Já to nemůžu říct, protože je nemožné to říct.



Matt Frei: Jako pro lékaře, to musí být pro vás nesmírně frustrující.



Psychiatr: Je to frustrující. My jsme vzdělaní, my jsme odborníci na duševní zdraví, jsme zdravotníci, my rozumíme, co to znamená páchat všechny ty zločiny před mezinárodním společenstvím. A ono to pokračuje po dobu 11 dní. Takže ta bolest není jen kvůli tomu bombardování, ale tu bolest a to utrpení způsobuje i to mlčení mezinárodního společenství.



Reportér: Hromady trosek se stávají svatyněmi, než jsou odklizeny. Tohle byl dr. Abu al Ulf, šéf vnitřního lékařství v Gaze. A tohle byl jeho dům. Byl usmrcen spolu s manželkou, s rodiči a se svou dvanáctiletou dcerou. Tři generace, jeden letecký úder.



Bašir žije v budově vedle. Díval se s manželkou v posteli na televizi, když zasáhla ta bomba. Dům se třásl. Objal manželku a čekali na smrt.



Mimochodem, dr. Abu Al Ulf byl také ředitelem proticovidového programu v Gaze. Boji proti pandemii tady dobře nejde. Na rozdíl od druhé strany hranice. Zrael se samozřejmě pyšní, že proočkoval dvě třetiny svého obyvatelstva. Zde bylo proti covidu očkováno méně než 5 procent lidí. A i když tohle nebyl přímý útok, vedlejší škody na zdejším ministerstvu zdravotnictví drasticky poškodily schopnost Gazy bojovat proti pandemii. Protože toto bylo jediné místo, kde dokázali zpracovávat testy na covid-19.



Zdejší nedávná eskalace Izraele je samozřejmě reakcí na rakety, které odpaloval Hamas do Izraele. Avšak dlouho před posledním kolem bojů proměnil Izrael toto místo ve věznici pod širým nebem a ochromil jeho ekonomiku blokádou. Rybářská flotila Gazy nemůže vyplout z přístavu, protože rybářům v Gaze není dovoleno rybařit v jejich vlastních vodách. Nekonečný cyklus ničení, znovu budování a opouštění míst, se odehrává v místě, kde všichni mají pocit, že jsou vydáni na milost a nemilost jiným a jejich strojům. Vidíte to v jejich očích, pokud se pořádně podíváte.

