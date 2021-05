Izraelští piloti bombardovali civilní budovy v Gaze "z osobní frustrace"

24. 5. 2021





Piloti izraelského letectva bombardovali obytné výškové budovy a kanceláře v Gaze během nedávné vojenské ofenzívy Izraele z osobní frustrace, že se nedaří zabránit ozbrojeným palestinským frakcím střílet rakety do izraelských měst, informovala izraelská televize.

Několik izraelských pilotů hovořilo anonymně s izraelskou televizí Channel 12 o svých zkušenostech z nedávného jedenáctidenního bombardování Gazy. Celkem přitom od 10. do 21. května izraelské letecké údery usmrtily 248 Palestinců včetně 66 dětí. Izraelští piloti bombardováním zničili devět výškových budov, včetně věžáku al-Jalaa, kde měly sidlo četné mediální firmy a tiskové kanceláře jako Associated Press, Middle East Eye a Al Jazeera. Zničení tohoto věžáku vyvolalo četná odsouzení od mediálních a lidskoprávních organizací."Vydal jsem se na misi provádět tyto letecké údery s tím, že zničením těch věžáků si mohu vylít vztek za to, co se nám děje a nad tím, že organizace v Gaze mají úspěch při odpalování raket do Izraele," řekl jeden izraelský pilot v televizi Channel 12. Dodal: "Nepodařilo se nám zabránit odpalování těch raket ani vyřadit velení těchto organizací, tak jsme aspoň zničili ty věžáky."Podrobnosti v angličtině ZDE