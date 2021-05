Británie: Šílený Johnson chce rozvolňovat, avšak vakcíny jsou proti indické variantě účinné až 14 dní po druhém očkování

24. 5. 2021

A převládla v mnoha částech Anglie. A ta dominance vede k silnému nárůstu případů. Ty už nejsou lokalizovány jen v oblastech, kde se ta nákaza původně vyskytla. Šíří se to rozsáhleji na severozápad a do Londýna a zaznamenáváme raný exponenciální nárůst v mnoha těchto oblastech. A jsme toho svědky i ve Skotsku. Také jsme zjistili, že se tato indická varianta šíří dvakrát tak rychleji než britská varianta, a to za současných karanténních opatření. V trasovacích studiích se šíří asi o 50 procent více. A tohle všechno je nesmírně znepokojující.A data o vakcínách, to jsou velmi dobré zprávy. Jenže ukazují podstatný pokles efektivity vakcín po první vakcíně.Měli by tedy lidé, kteří dostali jen první dávku vakcíny Astra Zeneca, být znepokojeni?Měli by v každém případě být opatrní. Mají jen asi třicetiprocentní ochranu proti této nemoci. To není dostatečná míra ochrany. Nevíme, jaká je míra ochrany vůči vážnému průběhu choroby. Ale i očkovaní lidé mohou onemocnět a nakazit další lidi. To víme, protože lidé byli hospitalizováni i během této etapy, s touto novou variantou, řada lidí, kteří byli hospitalizováni, byla očkována jen jednou dávkou. Takže je velmi důležité, aby lidé dál dodržovali ochranná opatření. I lidé očkovaní dvěma dávkami by měli dodržovat ta ochranná opatření. Nosit roušky, dodržovat rozestupy, neshromažďovat se v místnostech, to je totiž v této chvíli kriticky důležité. Jinak budeme svědky velmi rychlého šíření této pandemie. Ve všech věkových skupinách, což nakonec povede k mnoha hospitalizacím.Takže vy varujete, že jsme to ještě nepřekonali. Máme také specifická data o školách. Můžete o tom pohovořit? Čeho se konkrétně ohledně škol obáváte?Je to velmi znepokojující. To, čeho jsme svědky například v městě Bolton, je že míra nákazy u školních dětí, zejména ve věku od 10 do 14 let, asi trojnásobě vyšší než u lidí ve věku 20-24 let. Ja jasné, že se tato indická varianta šíří především u dětí školního věku. A odtud pak do komunity. Toto jsou data, která naléhavě potřebujeme, abychom se mohli rozhodnout ohledně politické strategie. A vláda uprostřed tohoto všeho zrušila povinnost nosit ve školách druhého stupně roušky. Odbory, vědci, a poslanci žádají Public Health England o tato data ze škol už delší dobu. A teď jsme se dověděli, že zveřejnění těchto dat zablokoval úřad premiéra Borise Johnsona. To je velmi znepokojující. Protože očekáváme, že státní instituce data budou zveřejňovat.Myslím, že je dobré, že máme vysokou efektivitu vakcín, proti konkrétně této indické variantě, avšak musíme mít na mysli, že jen třicet procent veškerého britského obyvatelstva bylo dosud očkováno oběma vakcínami. Sedmdesát procent britského obyvatelstvo buď nebylo očkováno vůbec, anebo jen jednou dávkou. To jsme opravdu velmi daleko od dosažení tzv. stádní imunity. Musíme být opravdu v tuto chvíli nesmírně opatrní.Zdroj v angličtině (video) ZDE