Timothy Snyder: Bělorusko by neuneslo letadlo EU bez souhlasu Ruska

24. 5. 2021

Bělorusko by neuneslo letadlo z EU bez souhlasu Ruska, píše historik Timothy Snyder. Je možné, že ten únos letadla byla dokonce ruská iniciativa. Bylo by dobré to zjistit. Ruský plán by byl: trestné sankce proti Bělorusku zaženou Minsk hlouběji do náručí Kremlu. Proto by Evropská unie měla uvalit sankce jak na Bělorusko, tak na Rusko. A Německo by mělo zrušit Nord Stream 2. Kvůli tomuto. Kvůli Navalnému. A protože bylo šokující odměnit Rusko plynovodem za invazi na Ukrajinu.