Konzervativní známí a liberální image

25. 5. 2021 / Albín Sybera

Každý z nich podal protichůdné vysvětlení prostřednictvím svých profilů na sociálních sítí, tedy na Facebooku a Twitteru. Zatímco Lipovská tvrdí, že Mlynář se zajímal o to, kdo by se mohl stát novým ředitelem České televize, tak Mlynář obvinil Lipovskou z manipulace veřejnosti ohledně obsahu jejich vzájemného setkání.

Hana Lipovská je ústřední postavou v řadě kontroverzí souvisejících s pokusy ovlivňovat vedení veřejnoprávní televize ve prospěch populistů v českém parlamentu. Patří mezi ně pokusy o odvolání liberálních členů Rady České televize nebo obvinění z toho, že šéf vedení České televize Petr Dvořák je zapojen do systému osobního obohacování a střetu zájmů.

Dvořák sám byl před svým jmenováním do funkce v roce 2011 dlouholetým manažerem Novy a působil také v PPF bance ještě v coby První městské bance.

Lipovská je také členkou dozorčí rady Institutu svobody a demokracie , který hlásá hodnoty českého tržního kapitalismu z 90. let ztělesněné osobou Václava Klause staršího.

Klaus senior pak je představitelem Institutu Václava Klause, který dlouhodobě financuje PPF banka. Oba instituty v minulosti kritizovaly EU a Klaus senior se stal aktivním hlasem bagatelizujícím pandemii COVID-19 a zastávajícím dialog s Putinovým Kremlem.

Sluší se dodat, že podpora Lipovské ze strany kardinála Duky do Rady ČT, kam byla nominována Českou biskupskou konferencí, budí rozpaky mezi vysokými hodnostáři české katolické církve a předseda konference Jan Graubner vyzval Lipovskou k rezignaci .

„Politické“ obchody PPF

Zatímco Mlynář tvrdí, že Česká televize „není obchodem PPF“, tak setkání s Lipovskou je jednou z nejnověji zaznamenaných epizod z interakcí PPF s politiky nebo volenými zástupci v regionu střední a jihovýchodní Evropy.

Ačkoliv majitel PPF Petr Kellner nedávno zemřel při havárii vrtulníku při heliskiingu na Aljašce, tak ve Slovinsku se stihl zviditelnit utajovaným setkáním s kontroverzním pravicovým populistou Janezem Janšou. A to jenom krátce poté, co z něj nákup CME učinil významného mediálního vlastníka v zemi, kde jsou média vystavena tlaku Janšovi vládnoucí SDS. Politiku Janši a SDS, a jejich útoky na státní instituce a média, Financial Times nedávno shrnuli jako „kopírování Maďarska na cestě k autoritářství“.

Od prezidenta Miloše Zemana má Kellner obdržet nejvyšší vyznamenání v zemi in memoriam – tedy jakési završení vlivu Petra Kellnera nad Pražským hradem datujícím se do roku 2003, kdy se stal poprvé prezidentem Václav Klaus.

Řád Bílého lva již letos obdržel Aleksandar Vučić, jehož vládnoucí strana je kritizována pro oklešťování na vládě nezávislých médií a pro svůj vliv nad Telekomem Serbia, dnes klíčovým obchodním partnerem Telenoru Serbia ze skupiny PPF v Srbsku.

Právě v této situaci prochází skupina PPF změnou na postech svého tiskového oddělení, když se jejím novým mluvčím stal Leoš Rousek. Ve snaze pokusit se „liberalizovat“ alespoň svou image, tak skupina minulý týden také uveřejnila video s nahrávkami zesnulého Kellnera.

Na videu je vidět, že Petr Kellner nebyl žádný řečníka ani společenský teoretik. Je ale zřejmé, že divák má nabýt dojmu, že Petr Kellner byl „liberál“ a měl „sociální cítění“.

Jak přesně jdou tyto sebe-charakteristiky dohromady s člověkem, který svých největších úspěchů docílil v autokratickém a klientelistickém prostředí a využíval exekuční a insolvenční legislativy odporující unijním standardům, s člověkem, který se zájmem udržoval neformální vazby s populistickými a iliberálními politiky, tak to z videa patrné není.





Text vznikl ve spolupráci s mediální platformou Visegrad Insight a jejím projektem #DemocraCE .

Anglická verze tohoto článku: https://visegradinsight.eu/conservative-bedfellows-spark-question-about-media-independence/