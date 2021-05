Sekvenestrace

26. 5. 2021 / Petr Haraším

K čemu odhalovat mutace, když nám to ták skvěle jde.

Miloš prezident Zeman zapálí plastové pivní kelímky, Andrej Babiš uzme kousek dotací a Jan Hamáček plánuje možná další útok na Sputnik za Vrbětice.

Proč se tedy namáhat s nějakou tou sekvenací, mutací nebo kýho víra? Čeká nás Chorvatsko Babišem přislíbené a Jančurou nabízené, covid ať si zůstane doma. Za trest. Zlobil, doma bude.

Šťastní spoluobčané mu přivezou z dovolené zmutované příbuzné. Lidé si musí odpočinout před náročným Vítězným říjnem. Nevím, kdo vyhraje, ale někdo to bude muset být. A buďto se bude uklízet, větrat a stíhat, nebo nás čekají světlé předsametové včerejšky s firmou Miloš und Andrej.

K těm sekvenacím. Pokud by Česká republika včas zmapovala mutace viru SARS-CoV-2, tak jsme mohli mít mnohem méně křížů na Staroměstském náměstí a mnohem méně plastových kelímků na Hradě. Vrchní testér a trasér, Andrej Babiš osobně, směl směle předvést velký výkon a ukázat, že nelhal. Lhal. Nu nic.

Na podzim byly volby, sekvenovat netřeba. Vánoce se staly svátky klidu, míru a covidu. Jirka mluvčí Ovčáček předem objednával kelímky na pivo a svíčky. Vrchní „očkovač“ Andrej Babiš nedostál svému a rozjel vakcinační tsunami velmi mírně.

Když už bylo očkováno, dle neexistujícího ale stále se měnícího očkovacího plánu, mohl stát, řízený moudrým pánem a ještě moudřejším pánem, konečně sekvenovat.

V zahraničí to tak dělají, ale na nás si nepřijdou, nám nebudou říkat, co máme a nemáme dělat. Když s ostudou na první místo v nákazách a na první místo v úmrtnosti, tak nás nic nezastaví.

Kelímky jsou připraveny a policie již střeží náměstí, aby se tam náhodou neobjevilo vysvědčení vládě vlády schopných a skutečných odborníků.

Sekvenace tak zůstala na bedrech vědců a laboratoří. Makat zdarma a ve volném čase, bando jedna akademická. Ten vztah k inteligenci z dob úspěšného budování komunismu se u nás dobře zakousl do myslí vedoucích činitelů dnešního Hnutí a vlády. Ukažte, co umíte, jak to umíte a pak možná zaplatíme.

Takže si vy z Biocevu a z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd můžete, víte co. Můžete si počkat. Stát zatím musí nakoupit předražené zdravotnické šmejdy z Číny, nebo posílat prachy Slušným lidem ze slušných krátkodobých firem a dalším sponzorům nejmenovaných ANO vládních stran.

Raději vyhodíme desítky miliard za „Hamáčkovy a Vojtěchovy zakázky“, než abychom zaplatili pár desítek až stovek milionů korun za nutnost zmapovat mutační terén.

Dobrovolníkům-vědcům peníze a nadšení docházejí, sekvenace má namále. V půli dubna bylo dojednáno, že se zaplatí dlužné. Jsme ale Česká republika. Vědci si to zaplatí ze svého rozpočtu. Tak na ně. Strana nezapomíná. Ať jsou rádi, také mohli dopadnout jako umělci u prezidenta Zemana.

Ministr Arenberger, snad tam ještě dlí (už nedlí, ale kdo ví, kdy zas dlít bude), po kritice navrhl řešení jiné a lepší nad jiné. Půjde o zvláštní dotační titul. Jak dotační a jak zvláštní? No to ještě uvidíte, milí vědci. Peníze budů. Za práci odměna a po práci legrace.

Národní strategii sekvenací si plně převzal Státní zdravotní ústav a dvacet laboratoří po česku. Chystají se týdenní reporty pro kraje i celostátní. Zatím však nijak nejsou vidět. Snad se sekvenovat bude. I když…

Doposud je Česko sekvenační ostudou. Vědci musí žebrat u pána Vlády o peníze. Ten slíbí 160 milionů, ale kde nic, tu nic. Trvá to, trvá a zatím si covid brousí další mutační tesák na neproočkovanou veřejnost českou.

Jestli stát bude nevědět, který mutant mu tady na domácí zahrádce poskakuje, tak nebude moci správně a rychle reagovat.

Viz Babišova akce „Vánoce Vánoce přicházejí, mutujte přátelé“.

Neproočkovaných obyvatel, a to i z rizikových skupin, u nás máme velmi ale velmi hodně. Stát bez rychlé, početné a adekvátní sekvenace je státem nevěrohodným a zaplatí za to velkou cenu. Stydím se, ale dát to sem musím.

Skvělé Česko dodalo do globální banky GISAID, která shromažďuje celogenomové sekvenace viru SARS-CoV-2, do poloviny ledna 2021 celých a úžasných 335 záznamů. Koncem ledna jsme to vylepšili na 614 a k 7. Květnu to bylo 2543 celogenomových sekvenací. Proti Británii, Dánsku a třeba Austrálii jsme opravdoví sekvenační „pomalíci“. Imunolog Zdeněk Hel upozornil, že Česko k 14. lednu 2021 sekvenačně sladce spalo.

Premiér Babiš se potřebuje předvést před voliči, proto je možné, že se rázně sekvenovat přeci jen začne. Nechal se slyšet ministr Arenberger, snad tam ještě dlí (už nedlí, ale kdo ví, kdy zas dlít bude), že masová sekvenace začne.

Začne, podle jeho tvrzení, někdy v týdnu od 10. května. Raději dodám i rok. Jedná se o rok 2021. Jeden nikdy neví. Vše zajištěno, peníze připraveny, v laboratořích přístroje na startovní čáře. Pracovní skupina je vytvořena a metodika navržena. Sekvenaci již nic nezastaví a 8 tisíc sekvenací per měsíc se blíží.

Těm, kteří doposud testovali, těm peníze nepatří. Děkovat nemusíte, neměli jste upozorňovat na nízké čísla sekvenací a škemrat o peníze. Proč jste vlastně zdarma sekvenovali? Pardon, ale kdo vám kázal sekvenovat? Centrum BIOCEV za dobrotu a dobročinnost nedostane nic a sekvenovat již nebude. S univerzitními týmy se nepočítá.

Protože Covid vzešel prý z netopýra, tak bude pochopitelně raději sekvenovat Výzkumný ústav veterinárního lékařství. To dá rozum.

Jelikož by peníze putovaly standardním řízením k subjektům dlouho, tak raději některé stát vyloučí.

Od podzimu měla vláda na všechno času dost, najednou jim čas chybí.

Sekvenujeme málo, a proto budeme sekvenovat ještě méně. Z avizovaného masivního sekvenování zbyla pachuť vyřčeného. Dotace budou jen pro příspěvkové sekvenační organizace, ty byly na vládu hodné. Ostatní mají smůlu.

Polovina z 8 tisíc otestovaných vzorků je málo. Polovina je vždy málo. K tomu přidáme malou proočkovanost rizikových skupin a možné nové mutace. Přičteme ještě rapidní všemožné uvolňování před volbami a už nové vlny nákaz nezhatí ani ti vepři boubelatí.

Pan biochemik Jan Konvalinka se diví, proč vláda peníze vysokým školám na sekvenaci nedá. Napovím, že vládne Andrej Babiš, a ten má jiné zájmy.

Proč platit vědcům a školám, když to tak krásně platili ze svého a pracovali zdarma? K čemu jim platit přístroje a chemické látky, když si je mohou přeci sehnat někde sami?

Sehnal si přeci sehnal. Stát s úsměvem prostřednictvím nemocnice Bulovka zaplatí za nepoužívanou letňanskou marketingovou Babišovu PR akci vakcinačnímu předběhlíkovi a laskavému miliardáři Sehnalovi.

Stát finanční prostředky nemocnici samozřejmě nezaplatil a nijak se k tomu zatím nemá. Pak se ovšem peníze pro vědce, kteří pracují zdarma, nenajdou.

Ono nepěkně se pravdivě vyjadřovat o zvládnutí či naopak o nezvládnutí epidemie v České republice, se nesluší. I když pracujete zadarmo, ve svém volném čase, tak navíc musíte směrem k vládě odborníků házet úsměvy a chválit. A dávat si pozor na to, co v médiích řeknete.

Taková agrocenzura nám tady z nepěkného podhoubí vyrašila. Stačí naznačit, že vládce to nějak nezvládl, že epidemii poděl… nezvládl ani on ani stát v jeho područí a za chvíli si balíte kufry a MeSes.

Nové odborné kádry v záloze byly, byly. Dvanáctero odborníků mělo v zásobě špínu, stačilo jen vhodně upozornit, že takhle se mává a takhle se hrozí.

Pan doktor Rastislav Maďar a pan doktor Petr Smejkal se pro jistotu museli kouknout na své diplomy a atestace a vzpomenout si, jestli jsou opravdu epidemiology.

Náměstkyně ministra nemovitostí s nadšením uchopí „mluvící kost“ a po MeSesu zbude dobře odvedená nezaplacená minulost. Ano, je to ta náměstkyně, která místo skupiny MeSes sehnala pravé skutečné odborníky. Neskutečné.

Něco se šušká o loňské ideji o promořování , ale to nic, vždyť už je to rok.

Směšnou nabídku od Andreje Babiše pro pár členů skupiny MeSes na další spolupráci není možné slušně komentovat. Možná „drzý jako lázeňská veverka?“, ale to je slabé.

A když jsme u té potrefené Veverky. Jak se dá také očkovat v režii politiků „státohnutí“ ANO. Akce Břidličná a věk sem, věk tam, na vlastní pravidla nedbám.

Stát ať si říká, co chce, očkovat se musí, a že se trošku předbíhá? Sama policie přeci konstatovala, že to nevadí, že to jedno. Za nutné účasti politiků z ANO tak v Břidličné na Bruntálsku očkují všechny, kteří jdou kolem a okolo.

Psi a kočky, dejte si velký pozor. Důchodci mohou trpět vakcinační nedostatečností v očkovací pasti u praktiků, vakcíny pro „ANOcentra“ je vždy dostatek. Ještě pár fotek na stránky nezávislého tisku a majitel je spokojen. Blýsknout se směl i vakcinační předběhlík hejtman za ANO pan IQ Ivo Vondrák.

Lidé to do krnovské nemocnice mají daleko, tak je jim ANO blízko. Praktici se v tamních končinách nevyskytují. Sežrali je jeseničtí medvědi. Zaměstnanci Al Investu práskli sami, že se na registraci až tak nedbá, že to šlo i bez. Vládní ANO politikové jim nabulíkovali zvěsti o kritické infrastruktuře. Lhali. Zase.

Senátor ANO Václavec v roli ředitele nemocnice Krnov zmínil cosi trapného o náhradnících a zničených dávkách. Figurka usvědčeného lháře Zemana jej nemine. A chyba je v komunikaci u praktických lékařů. Neměli na něj telefon a nezavolali si o dávku. A o porušování vládních opatření nic neví. Ani netuší. Jak jinak.

Podle krajského koordinátora očkování pana Rydrycha jdou problémy s nedostatkem vakcín u praktiků i za samotnými praktiky. Registrují totiž své pacienty v rozporu s metodikou a kraj pak neví, kolik vakcín lékařům dodat. Raději je dodá do „ANOcenter“, kde dostanou šanci pracovníci centra, doprovázející doprovod, prostě kdokoli. O porušování vládní strategie nic neví. To už jsem psal výše. Kluci to mají pěkně secvičené. Andrej je diriguje.

Za každého naočkovaného náleží zřizovateli 270 Kč. Pro očkovací centra je pak bonus za 30 tisíc naočkovaných. Dostanou, pokud splní, 8 milionů Kč a 1 milion Kč v bonusech. Praktici a neočkovaní zájemci, odpusťte. Senátor a ředitel nemocnice ANO Václavec chytře praví, že to jsou jen drobné miliony, pro které to nedělají, a že slouží lidu.

Tak čest práci a ANO zvlášť.



