Pár poznámek k daním

2. Česká daňová kvóta není nijak absurdně vysoká, ale opravdu je zarážející její struktura, respektive koho vlastně zdaňujeme nejvíce. Když to shrnu, tak nejvíc má smůlu zaměstnanec bezdětný, bez hypotéky, bez nevydělávají partnera/ky, bez dětí v soukromé školce. Zdaňujeme nejvíce lidi, kteří jsou na hraně vstupu či exitu z trhu práce a můžou si vybrat kolik budou pracovat. Mohou také častěji utíkat do DPP, či OSVČ. Také se to týká druhých vydělávajících v rodinách, kteří řeší zda pracovat nebo být více doma.