Ze 101 milionů očkovaných Američanů do konce dubna se covidem nakazilo 10 000 lidí

26. 5. 2021



Julie Cohnová byla plně očkovaná, když v březnu šla podpořit svého dvanáctiletého syna při hře košíkové. V polovině hry se zeptal, jestli si smí sundat roušku, bylo mu horko. Schválila to. O tři dny později ho bolelo v krku a měl pozitivní test na koronavirus, stejně jako jeho mladší bratr. Cohnová se o ně starala, myslela si, že je očkováním chráněna, ale 28. března se probudila s tím, co vypadalo jako chřipka. O den později měla také pozitivní test.



Do konce dubna, kdy bylo v USA očkováno 101 milionů Američanů, zaznamenala Střediska pro kontrolu a zvládání nemocí CDC 10 262 případů nákazy očkovaných osob. Podle zprávy CDC z úterka 25.5. jde zřejmě o velmi podceněný počet.





Genomické sekvenování se dalo provést jen u 555 případů, tedy u asi pěti procent. Více než polovina byly nákazy tzv. "znepokojujícími variantami", tj. B.1.1:7 a B.1.351. Asi 995 lidí bylo hospitalizováno a 160 jich zemřelo, i když ne nutně pokaždé na covid-19. Medián věku těch, kdo zemřeli, byl 82.



Z těchto čísel vyplývá, že jsou vakcíny vysoce účinné. CDC ale oznámila, že od nynějška nebudou sledovat ani zaznamenávat mírné případy nákazy očkovaných osob, jen vážné případy a úmrtí. Počet očkovaných osob nakažených covidem je podle CDC velmi malý a nebyly identifikovány žádné významné demografické trendy.



Potíž ale je, že i mírný průběh covidu může vést k trvalým dlouhodobým zdravotním problémům.



Julie Cohnová nemusela s covidem do nemocnice, ale bolelo jí čtrnáct dní celé tělo, měla horečku a bolelo jí břicho. Zůstala jí únava, bolest hlavy, mozková mlha v závrať tak silná a náhlá, že při parkování auta v garáži ho nabourala.



