Dva příznaky, jejichž sledováním lze předejít úmrtnosti na COVID

28. 5. 2021

Studie 1 095 pacientů hospitalizovaných s COVIDem-19 zjistila, že dva snadno měřitelné příznaky - frekvence dýchání a saturace krve kyslíkem - dokážou dobře predikovat případnou mortalitu. Každý, kdo byl pozitivně testován, může snadno sám doma posoudit, zda je jeho stav vážný a vyžaduje další péči.

Běžná doporučení uvádějí, že má člověk vyhledat pomoc, pokud trpí "dýchacími obtížemi" a "vytrvalou bolestí nebo tlakem na hrudi" - jenže tyto příznaky mohou chybět dokonce i tehdy, když stav dýchání a saturace krve kyslíkem dosáhly nebezpečné úrovně.

Studie v časopise Influenza and Other Respiratory Viruses konstatuje, že u některých lidí v okamžiku, kdy se cítí velmi špatně a usilují o převoz do nemocnice, může být už pozdě na účinný zásah zdravotníků.

Většina pacientů s COVIDem na počátku nezaznamenává dýchací potíže. Mohou mít již velmi malou hladinu kyslíku v krvi a přitom nevykazovat další příznaky. Hladina kyslíku klesne velmi výrazně, než teprve nastanou problémy s dýcháním. Tehdy už na zásah lékařů a záchranu života může být pozdě.

Zkoumáni byli pacienti ve věku 18 let a starší přijatí s COVIDem do nemocnic v Seattlu a Rush University Medical Center v Chicagu. Studie proběhla v termínu 1.3. - 8.7. 2020.

I když pacienti často trpěli hypoxemií (nízkou hladinou krevního kyslíku, pro účely studie definovanou jako < 91 % obvyklé hodnoty) a tachypneou (rychlým povrchním dýcháním, pro účely studie definovaným jako = nebo > 23 vdechů za minutu), jen málo z nich hlásilo dýchací obtíže nebo kašel.

Celkem 197 z 1 095 zkoumaných pacientů zemřelo. Avšak pacienti s nízkou hladinou krevního kyslíku měli riziko úmrtí 1,8 - 4 x vyšší, v závislosti na poklesu okysličení. Podobně pacienti se zvýšenou frekvencí dýchání vykazovali úmrtnost 1,9 - 3,2 x vyšší než ostatní. Naproti tomu další příznaky jako teplota, zrychlený tep nebo vyšší krevní tlak nebyly spojeny s mortalitou.

Takřka všichni pacienti s hypoxemií a tachypneou vyžadovali přísun dodatečného kyslíku.

Rodinní a praktičtí lékaři, kteří typicky představují první kontakt s nemocným, mohou ze studie vyvodit vlastní závěry ohledně posuzování závažnosti případů.

Lidé s pozitivními testy na COVID, zejména pokročilého věku nebo s nadváhou, by měli mít k dispozici oxymetr a monitorovat možný pokles hladiny krevního kyslíku pod hranici 92 %.

Ještě jednodušší opatření představuje zjištění frekvence vdechů, k němuž kromě hodinek nepotřebujete další pomůcky. Jakmile frekvence dosáhne 23 vdechů za minutu nebo vyšší, měli byste kontaktovat lékaře.

Podrobnosti v angličtině: ZDE