Zapomenutí muži

26. 5. 2021 / Petr Chadraba



Na podzim 2018 obydlely pražskou Kampu výjevy, které v Čechách dodnes vzbuzují údiv. Velkoformátové portréty Swedish Dads zobrazující muže na otcovské dovolené tam přivezl fotograf Johan Bävman z Malmö. Ve Švédsku vyplatila loni Försäkringskassan - obdoba české ČSSZ - třetinu rodičovské podpory otcům. Ano, Švédsko! V dubnu 2021 otřásá veřejností za tři týdny již pátá vražda, jejíž obětí je žena - často je podezřelým muž, kterého znala. Ne, Švédsko?



Jak je to s těmi potomky vikingů, kteří neváhají zůstat doma s nemocným dítětem a přitom mají vždy dokonale zastřižené vousy? Jako kdysi Gustave Flaubert při psaní Paní Bovaryové i já věřím, že příběh muže se dobře vypráví prostřednictvím osudu ženy.‘Proč mi nikdo neřekl, že informace, které jsem sdělila důvěrně, mohou být použity proti mně?’ vyhrkla Cilla Nilsson na žalobkyni v přestávce soudního líčení proti Erikovi Anderssonovi, kterého obvinila ze znásilnění v přítomnosti svého sedmiměsíčního dítěte (zdroj Aftonbladet). V zemi, kde se zpřísňují zákony vedoucí k odsouzení pachatele znásilnění je problém v tom, že oběti se je bojí nahlásit. V průběhu procesu ukazovaly obrovské obrazovky v jednací síni třeba záznamy z Cillina ošetření na příjmu pro oběti znásilnění.Evropský institut pro genderovou rovnoprávnost EIGE vyhlásil několikrát za sebou Švédsko za nejrovnoprávnější zemi v EU, a index každoročně roste o zhruba procentní bod. Svůj podíl na tom určitě má i švédská feministická politika, kterou čtyři roky pomáhá prosazovat také Jämställdhetsmyndigheten (Úřad pro rovnoprávnost). Mezi dílčí cíle feministické politiky patří prevence a potírání násilí mužů páchané na ženách a iniciativy cílené na muže a chlapce. Dle oficiálních dokumentů ‘opatření, která posilují ochranu a podporu žen, které byly vystaveny násilí, opatření proti násilí ve stejnopohlavních vztazích a opatření, která působí proti destruktivní maskulinitě a honour-shame kultuře.’Koncem letošního března odvysílalo několik švédských médií v přímém přenosu soukromou tiskovku známého právníka a úředníka Görana Lambertze, který zastával vysoké posty mimo jiné u Nejvyššího soudu. Hlavním tématem privátní show bylo propuštění bývalého oficiála z vazby, kde seděl kvůli obvinění ze znásilnění. Předběžné vyšetřování vinu neprokázalo a právník ženu, která znásilnění nahlásila, označil za lhářku a zveřejnil celé její jméno.O dva týdny později přišel na řadu televizní dokument o populárním komikovi Soranovi Ismailovi, kterého několik žen obvinilo ze sexuálního napadení a znásilnění, vina se však neprokázala. Dokumenty se točí o čemkoli, ryba ale začíná smrdět jako poctivý surströmming ve chvíli, kdy se divák nedočká vyjádření ani jedné z žen. Naopak, komikovi kámoši žertovně potvrdí, jaký bezva parťák to je. Pravděpodobně jim, tak jako dle výpovědi zmíněným ženám, komik zpravidla netlačí silou pohlaví do úst, zatímco jim drží hlavu.Asi jako já tušíte, že snahy se někde míjí účinkem. Podle mě se z hledáčku všech politik, strategií, institucí a iniciativ vytratil muž. Ptám se, jaký efekt na veřejné mínění a chápání vlastní role ve společnosti má kritika jeho výkonu, tabulkově nařízené odsouvání z funkce, označování tradičních ‘chlapských’ vzorců chování za nežádoucí?Švédský ‘snubbe’ je v krizi, a český ‘borec’ dle probíhajících diskusí ve veřejném prostoru není nikterak pozadu. Jakto, že se šéfredaktor webu Českého rozhlasu v roce 2021 podivuje nad tím, že ženy čtou zpravodajský obsah a ne kosmetické rady? Čím to je, že podle výsledků čerstvé studie již zmíněného Úřadu pro rovnoprávnost švédští chlapci ve školním věku nechápou, proč se snažit o rovnoprávnost? Co ukazuje fakt, že počet Švédů zadržených za koupení sexu za úhradu vzrostl loni o 50%?Osobně věřím, že tradičnímu chlapáctví už - díky za to - odzvonilo. Víte, jak to vypadá, když kohoutovi useknete hlavu? Bude ještě chvíli pobíhat okolo ve smrtelné křeči, a přesně to se teď děje s tradiční maskulinitou, minimálně v zemích, ke kterým mám blízký vztah a možnost vhledu. Muži se brání, a jak by ne, vezměte někomu identitu - a zapomeňte mu říct, kým se má stát. Myslím, že už chápeme, čím být nemáme, kam nemáme chodit, co nemáme říkat. Kdo nám ale poradí, co je žádoucí? Je čas začít mluvit s generací zapomenutých mužů.