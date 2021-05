Pane Xavere Veselý, jste pokrytec, lhář, útočíte na kolegy v Českém rozhlasu. Co tu vlastně děláte?

27. 5. 2021





Člen Rady ČT, moderátor Českého rozhlasu a také informačního projektu XTV, který disproporčně dává prostor populistům a lidem s nízkým kreditem důvěryhodnosti (Václav Klaus, Pavel Bém, poslanci SPD a Trikolory, šéfredaktor MF Dnes Plesl, komentátor informačního serveru Info.cz Petr Holec atp.), českého komika a herce. Ten slíbil panu Veselému, že ho pozve do své stand up show, neboť se v ní chce dlouhodobě zabývat pokrytectvím, přičemž pan Veselý je pro něj z toho důvodu ideální kandidát. Vedle chronického pokrytectví a prolhanosti poukázal na to, že pan Veselý spolupracuje na informačním projektu, který má nejasnou vlastnickou strukturu a jehož obsah je z hlediska novinářské etiky v rozporu s kodexem veřejnoprávního média. Podle Tomáše Měcháčka by pan Veselý, jenž mimo jiné útočí ad personam na kolegy z Českého rozhlasu, neměl v tomto médiu pracovat. Pro dokreslení kontextu působení pana Veselého na české mediální scéně je nutno poukázat na to, že v Radě ČT vytvořil jednotnou koalici s kolegyní Hanou Lipovskou, zastupující zájmy Václav Klause. Jejich snahou je výměna generálního ředitele ČT a s ohledem na veřejné působení a podporu konkrétních politických aktivit lze usuzovat, že snahou je nivelizovat jakoukoliv intelektuální a etickou hranici, čímž by se otevřely dveře populistům a jejich mediálním podporovatelům.