Británii nyní řídí nebezpečný kult: uctívatelé v chrámu Borise Johnsona

29. 5. 2021

Bez ohlede na to, co premiér Johnson udělá, bez ohledu na to, jaké to má důsledky, jeho oddaní stoupenci to všichni vášnivě hájí Podle Dominica Cummingse je britský ministr zdravotnictví Matt Hancock chronický lhář, který měl za svých 15-20 drzých lží být dávno vyhozen z funkce. Především za to, že ubezpečil vedení státu, že zajistil, že budou pacienti posílaní z nemocnic zpět do pečovatelských domovů předtím testováni na covid, ale nebyli, takže se v pečovatelských domovech široce rozšířila nákaza a zemřely tam zbytečně desetitisíce lidí.

Mezitím také vyšlo najevo, že Johnsonova vláda, která přišla k moci za přísliby, že uzavře britské hranice, dovolila ve čtyřech lockdownových měsících od letošního ledna do dubnapřiletět do Británie, dvě třetiny z nichž nebyli britští občané. Vzhledem k tomu, že se nákaza zase zvyšuje, nezapomeňte za to odměnit konzervativce dalším zvýšením jejich popularity o pár procent.Veškerá odhalení selhání a nekompetence vlády mají jedinou reakci, nárůst podpory pro tuto vládu. Z průzkumu veřejného mínění provedeného tento týden vyplývá, že podpora pro konzervativce stoupla o 6 procent, na 44 procent, což je naprosto perfektní pro zemi, kde Johnsonův poradce svědčil v parlamentě o obrovském množství lhaní, nekompetentnosti a pohrdání staršími a zranitelnými lidmi, a opepřil to takovými podrobnostmi, jako že Boris Johnson chtěl, aby mu hlavní vládní zdravotník Chris Whitty před televizními kamerami dal injekci koronaviru, aby se dokázalo, že nákaza vůbec není nebezpečná. Nezapomínejme, že i Donald Trump při svém nejšílenějším chování chtěl jen, aby byly lidem dávány injekce dezinfekce.Velkou záhadou je, proč tolik lidí, kteří hovořili o "kultu Jeremyho Corbyna", je neochotno přiznat, že nyní existuje kult Borise Johnsona. Johnson je daleko klasičtějším předákem kultu. Johnsonova rozhodnutí vedla k úmrtí velkého počtu lidí a také s ním otěhotnělo mnoho žen. Déle než rok mnozí, nejen Cummings, poukazují v nemilosrdných a ověřitelných podrobnostech na hrozná Johnsonova rozhodnutí či na jeho nerozhodnost, které vedly k desetitisícům zbytečných úmrtí.Avšak vraťme se k základním rysům tohoto kultu. Předáci kultu jsou typicky charismatičtí, jsou to muži, a jsou schopí přesvědčit lidi, že je moudré dělat věci, které absolutně nejsou v jejich zájmu. Neexistuje žádné morální selhání těchto vůdců, které by jejich stoupenci nebyli ochotni vášnivě omlouvat nebo je za to ještě více milovat. Všechny drastické chyby jen přimějí stoupence kultu, aby o to silněji milovali svého drahého vůdce.Možná tedy není vůbec překvapivé, že pouhých několik minut po zdrcujícím Cummingsově svědectví ohledně toho, že naprosto zřejmě se Johnson nikdy neměl stát premiérem, tolik konzervatiních poslanců začalo vášnivě vysvětlovat, že to vůbec není pravda. Muži se doslova chtějí stát Johnsonem: ženy chtějí, aby jim udělal dítě a nechal je ho vychovávat o samotě.Kompletní článek v angličtině ZDE