Příbuzní britských mrtvých na covid vyžadují naléhavé vyšetřování, proč a jak jejich smrt způsobila vláda. Jak tomu bude v ČR?

28. 5. 2021

Organizace The Covid-19 Bereaved Families for Justice, Rodiny pozůstalých po zemřelých na covid-19 za spravedlnost, která zasstupuje tisíce truchlících lidí, požaduje, aby bylo bezodkladně zahájeno veřejné nezávislé vyšetřování okolností, za nichž jejich příbuzní zemřeli. K požadavku se připojila také The Royal College of Nursing, organizace britských zdravotních sester a bratrů, jichž zemřely na covid stovky, v důsledku nedostatku ochranných prostředků. Požadavek také podpořili četní britští politici.Ve středu v sedmihodinovém slyšení v Dolní sněmovně konstatoval bývalý vrchní poradce Borise Johnsona Dominic Cummings, že byla britská vláda zoufale nepřipravena na pandemii a že ministr zdravotnictví Matt Hancock opakovaně lhal, což vedlo k úmrtí desetitisíců lidí, kteří zemřít nemuseli.Pro mnoho pozůstalých bylo Cummingsovo vystoupení traumatické a argumentují, že takové podrobné důkazy měly být předloženy v řádné strukturovaném veřejném vyšetřování."Toto politické divadlo projevuje nadále obrovskou míru neúcty vůči našim zemřelým a neposkytuje žádné odpovědi na otázky, které musejí být zodpovězeny, mají-li být ochráněny další životy v budoucnosti," konstatoval Matt Fowler, spoluzakladatel organizace Covid-19 Bereaved Families for Justice.Pozůstalí koordinují se zdravotnickými experty seznam otázek a problémů, které vyšetřování musí řešit. Johnsonova vláda ignorovala žádost jejich právníka, aby měli možnost jednat s vládními činiteli, kteří dostali za úkol připravovat vyšetřování pandemie.Podrobnosti v angličtině ZDE