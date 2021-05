Rusko zakázalo letadlům z EU přistávat v Moskvě

27. 5. 2021

Rusko reagovalo na skutečnost, že letecké společnosti přestaly létat do běloruského vzdušného prostoru odmítnutím povolit některým letadlům z EU přistávat v Moskvě. Povede to zřejmě k zákazu přistávání ruských komerčních letadel v zemích Evropské unie.Ruské úřady pro letectví donutily rakouskou leteckou společnost Austrian Airlines, aby zrušila svůj let z Vídně do Moskvy. Společnost Air France už druhý den zrušila svůj let Paříž-Moskva poté, co jí bylo ve středu v Moskvě odepřeno povolení přistát.