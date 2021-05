Je životně důležité nechat se očkovat a dále testovat a trasovat

Panuje (stále) obava, že vysoká část populace jsou tvrdí odmítači očkování a že se tedy nedostaneme na žádoucí vysokou proočkovanost, která zabrání - lepší přirovnání mě nenapadá - "štěpné jaderné reakci", tedy šíření namísto uhasínání.



Z grafu je vidět, že po otevření tzv. věkové závory do ní okamžitě naskočí (přihlásí se na očkování) desítky procent lidí v této kohortě, ale dále to neustává. I mnoho týdnů po otevření závor pro věkové skuiny 80+, 75+, 70+ atd. pokračuje zájem a dochází ke zvyšování proočkovanosti. Zatím není vidět, že by to mělo zřetelnou asymptotu, tj. rosteme dál a dál, i nad osmdesáti procenty. (Neznám ovšem odpověď na otázku, proč skupiny 75+ a 70+ předstihují tu nejstarší, tedy 80+).



Důvody jsou různorodé, nelze jednoduše kvantifikovat. Někdo bojuje s obavou, čeká jak dopadli jeho vrstevníci - dopadli dobře, žádné problémy, tak jde. Řada lidí je po čerstvě prodělaném Covidu, takže čeká. Pořád jsou fronty u praktiků (ale zmenšují se). Pro mnoho lidí to není priorita číslo jedna, jdou až mají čas, chuť, prostor; čekají například na další členy své rodiny, aby šli společně. Mohou mít jinou nemoc a čekají až budou v pořádku.



Každopádně graf napovídá, že "tvrdých odmítačů" vakcín jsou spíše malá procenta, která se ale projevuje dosti hlasitě, takže dojem je, že půlka národa jsou antivaxeři. Jsem ostatně přesvědčen, že kromě autentických osob tam velmi silně působí dezinfo scéna, různorodě financovaná místními politickými podnikateli typu Volného či Okamury, případně i ze zahraničí. Očkování is the new uprchlíci.



Vyjádřím se ještě k Covid pasům a konstatuji, že jsem v tomto změnil postoj. Velmi rychle (podstatně rychleji než jsem čekal) stoupající efekt kolektivní imunity ukazuje, že v domácím prostředí už budou mít malý význam, který nebude odpovídat jejich negativům (finanční i časové náklady, faktické nedodržování a obcházení, mnoho praktických, každodenních komplikací). Včera padla pětimilióntá dávka vakcíny a do (odhaduji) dvou týdnů se bude moci nechat bodnout každý kdo bude chtít. V červenci, což je za rohem, tedy každý kdo bude chtít "být chráněn a chránit i ostatní" toho dosáhne. Šíření Covidu tedy už bude věc těch, kteří nechtějí (ano, pro malou část platí "chtějí, ale nemohou", ale opravdu malou). To je příliš krátká doba na to, aby se tu zaváděl Covid pas a matláci nahoře to stejně pořádně nestihnou.



Nicméně MÁ SMYSL Covid pas mít a používat pro cesty do zahraničí (obousměrně), neboť je dobrou ochranou proti šíření nových variant a mutací viru napříč světem. Otazník pak mám před velkými, hromadnými akcemi - tam se mně ale jeví, že se s nimi letos v létě stejně nepočítá.