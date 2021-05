O kolik více se šíří indická varianta?

30. 5. 2021

Británie provádí velmi efektivně sekvenování genomů variant Sars-CoV-2, a tak státní zdravotnická organizace Public Health England je schopna zveřejňovat podrobné analýzy šíření variant v zemi. Z nejnovější analýzy vyplývá, že se situaci v Británii radikálně mění, píší matematik a statistik David Spiegelhalter a Anthony Masters. Britská varianta B.1.1.7, poprvé indentifikovaná v Kentu, byla dosud v Británii dominantní, ale indická varianta B.1.617.2 nyní tvoří 58 procent všech sekvenovaných případů nákazy v Británii. Týden předtím to bylo jen 44 procent nákaz.



Hlavním znepokojením je zvýšené riziko šíření a analýzy také obsahují odhady o tzv. "míře sekundárního útoku (SAR)", totiž kolik kontaktů nakažené osoby je také nakaženo. Z testovacích a trasovacích údajů britského zdravotnictví pro necestující případy nákazy byla míra SAR pro britskou variantuprocent, kdežto pro indickou variantu je to podstatně vyšší,procent, i když tyto údaje jsou zřejmě ve skutečnosti vyšší v důsledku nedostatečnosti testování a trasování.Od ledna do března 2021 bylo odhadováno, že přibližně 10 procent kontaktů lidí nakažených britskou variantou B.1.1.7. bylo také nakaženo. To je průměr velmi široce rozšířeného typu distribuce nákazy - většina případů nenakazí jiné lidi, avšak na opačném konci spektra jsou tzv. "supernakažlivé" akce, často v důsledku dlouhodobějšího pobytu v místnostech se špatnou ventilací. Stále více je nyní přijímáno, že se virus šíří vzduchem a "větrání" bylo konečně přidáno k mantře tří R (roušky, ruce, rozestupy).Podrobnosti v angličtině ZDE