Od Minsku až po Hongkong, demonstrace občanů už proti diktátorům nefungují

31. 5. 2021





Musíme přijmout novou strategii jak hájit své hodnoty, píše Will Hutton



Jedním z nejděsivějších příznaků naší doby je neschopnost Západu postavit se proti otevřenému užívání mučení, nezákonnému zatýkání, divošskému věznění lidí bez soudu a flagrantnímu porušování mezinárodního práva i v Evropě. Síla lidových demonstrací, zosobněná stávkami v loděnicích v Gdaňsku, při pádu berlínské zdi nebo i během Arabského jara nevytvořila novou éru demokracie. Namísto toho je 21. století novou érou aktivních diktátorů a zlovolné vlády násilníků.



Po únosu letadla firmy Ryanair do Minsku a zatčení novináře Romana Prataseviče se Evropská unie zmohla čistě ve vlastním zájmu jen na zákaz přeletů přes Bělorusko. Pokud ten zákaz potrvá rok, bude to stát Bělorusko asi 200 milionů dolarů na poplatcích za přelet, o něž přijde, a EU nabídla Bělorusku až 3 miliardy euro grantů a půjček, pokud by se Lukašenko, což je nepravděpodobné, vzdal moci. Spojené státy uvalí sankce na devět běloruských státních firem. Ale co cenný vývoz potaše z Běloruska? Pro Lukašenka jsou tyto sankce zcela bezvýznamné.EU nechce dohnat Lukašenka hlouběji do Putinovy náruče, a když Lukašenko hrozí, že zaplaví EU imigranty a narkotiky, Brusel se toho bojí. Lukašenko se už dávno připojil k čínské iniciativě Pás a silnice, takže je Bělorusko nyní třetím nejvýznamnějším příjemcem čínských peněz. Lukašenko ví, že Německo potřebuje přístup na čínské trhy a je závislé na Rusku ohledně zemního plynu, takže reakce Angely Merkelové na Lukašenkovo pirátství bude opatrná, protože Merkelová ví, že jak Čína, tak Rusko jsou Lukašenkovými spojenci. Lukašenko si tak v podstatě může dělat, co chce.A Lukašenko není sám. Čína brutálně porušila všechny podepsané dohody o Hongkongu a její útok na práva tamějších občanů nikdo vážněji nezpochybňuje, protesty v Hongkongu, jako v Bělorusku, jsou účinně potlačeny a předáci protestů jsou ve vězení. Stejné je to v Myanmaru po puči vojenské junty. Lidová moc a síla demonstrací přestaly fungovat.Proč? Zaprvé, špehovací techniky, vyvinuté v Číně, jsou nyní vysoce efektivní. Lukašenko se právem chlubí, že aktivisté v exilu budou brzy uneseni a skončí ve vězení. Jeho brutální bezpečnostní policie, která už uvěznila 400 aktivistů, využívá nejnovější digitální čínské technologie k identifikaci a vystopování aktivistů.Zadruhé působí čínská moc a čínské peníze, a čínské odmítnutí argumentu, že ekonomický úspěch musí být nutně založen na partnerství fungující demokracie s poctivým kapitalismem. Po celém světě nyní diktátoři doufají, že dokáží napodobit čínský "leninský kapitalismus" a nařídit svým bankovním systémům, aby poskytovaly neomezený kredit a přitom potlačily své obyvatelstvo. A co je ještě horší, mnoho západních firem a vlád s tím kolaboruje, protože chtějí do Číny vyvážet.A zatřetí, Západ obecně a Spojené státy konkrétně jsou už unaveny válkami. Počet mrtvých a zmrzačených v nelegitimních intervencích v Iráku a v Afghánistánu, které selhaly, je příliš vysoký. Neexistuje energie pro to, aby se udělalo cokoliv proti novým despotům.A co je nejnebezpečnější, stále větší části západní politické pravice už nevěří v praxi autentické demokracie - a velká část západních voličů s tím mlčky souhlasí. Demokracie je systém, který funguje jako celek, jeho součástí jsou volby a všechny občanské svobody. To jsou nejen základní lidská práva, je to základ dobré vlády a civilizace samotné. Tato lidská práva jsou zárukou, že kapitalismus se nepropadne do mafiánství a sklerotického monopolu.Avšak v roce 2021 už většina americké Republikánské strany ani současná britská vláda - nemluvě o vládách v Polsku a Maďarsku a o většině pravicových voličů v USA - už nevěří v tuto praxi a kulturu. Dosáhnout politické moci jakýmikoliv prostředky je svůdné. Britská Konzervativní strana nyní chce připravit 2 miliony britských voličů o právo volit tím, že chce cynicky požadovat, aby se voliči ve volebních místnostech prokazovali identifikační kartou, jakou velká část britských voličů vůbec nemá, přestože v Británii k žádným volebním podvodům nedochází, a v USA prosazují republikáni totéž. Nikdo to netrestá.Nevěřme ale, že Roman Protasevič, mučený sadistickými strážemi, nebo Alexej Navalnyj, ruský politický vězeň, jemuž je ve vězení odepírán spánek, nebo demonstranti z Hongkongu nejsou náš problém. Hodnoty, za něž tito lidé trpí, jsou nedělitelné a univerzální. Musíme bojovat za své hiodnoty v zahraničí, ale stejně důležité je bojovat za ně i doma. Mohlo by to být vaše letadlo, jímž poletíte na dovolenou, které bude najednou donuceno kdesi přistát, anebo vaše dítě, které bude uvězněno na dobu neurčitou po nějaké protestní demonstraci. Pozor na to. Demokracie je cenná, útok na demokracii je naším problémem, ať se děje kdekoliv. Je načase povstat.Kompletní článek v angličtině ZDE