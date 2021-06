Maďarsko a EU:

Soudní spor proti Komisi EU za nečinnost: Von der Leyen musí na straně parlamentu bojovat za právní stát

5. 6. 2021

Odesílatel: Daniel Freund, poslanec Evropského parlamentu



Evropský parlament zahájí soudní řízení proti Evropské komisi před Evropským soudním dvorem. Proevropské skupiny v Evropském parlamentu se dnes (v pátek) dohodly na usnesení v tomto ohledu. Bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání příští týden. Tímto usnesením Parlament reaguje na to, že Komise nepoužívá mechanismus právního státu. Příslušná lhůta uplynula 1. června. Navzdory tomu, že mechanismus právního státu vstoupil v platnost 1. ledna, Komise dosud nepřijala žádné kroky k zahájení sankcí za závažná porušení právního státu. V uvedeném usnesení Evropský parlament zdůrazňuje, že se jedná o „nečinnost“ Komise EU podle článku 265 SFEU. Očekává se parlamentní většina ve prospěch tohoto usnesení příští týden. To by bylo prvním krokem, který by přivedl Komisi k soudu.





Daniel Freund, vyjednavač zelených pro mechanismus právního státu ve Výboru pro kontrolu rozpočtu,vysvětluje:



„Evropská komise to s ochranou právního státu v Evropě zatím nemyslí vážně. Jde o naléhavou záležitost. V Polsku a Maďarsku každý den vznikají skutečnosti. Viktorovi Orbanovi nelze dovolit, aby z Maďarska udělal diktaturu, aniž by čelil jakýmkoli sankcím. Máme v platnosti účinný sankční mechanismus, který se jednoduše nepoužívá. Evropský parlament stanovil Komisi jasnou lhůtu 1. června. Komise ji ignorovala. To je pro nás nepřijatelné. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová musí nyní rozhodnout: Buď s námi budfe bojovat za vládu práva - nebo se podvolí tlaku Polska a Maďarska a nadále nic nebdue dělat. Nyní je na Komisi, aby se vyhnula oetvřené konfrontaci a konečně zavedla sankce na podporu právního státu . “



"Každá minuta, která uplyne, aniž by byl spuštěn mechanismus právního státu, je darem pro volební kampaň maďarského premiéra Viktora Orbána. V posledních letech proměnil Maďarsko v autokracii a rozděluje prostředky EU oligarchům, kteří ho podporují. Pokud Evropská komise nezačene okamžitě jednat úpadek demokracie a vlády práva bude nekontrolovatelný. Pokud Viktoru Orbanovi bude umožněno uniknout nepotrestán, promění se Komise v autokratovu kampaň a povzbudí napodobitele. “



SOUVISLOSTI: Výňatek z usnesení o zahájení řízení o nečinnosti



12. Vyjadřujeme politování nad tím, že Komise neodpověděla na žádosti Parlamentu do 1. června 2021 a nezahájila postup stanovený v nařízení o podmíněnosti právního státu v nejzřetelnějších případech porušení právního státu v EU; pověřujeme svého předsedu, aby na základě článku 265 SFEU vyzval Komisi nejpozději do dvou týdnů ode dne přijetí tohoto usnesení, aby splnila své povinnosti podle tohoto nařízení; aby byl Parlament připraven, zahájí mezitím neprodleně nezbytné přípravy na případné soudní řízení podle článku 265 SFEU proti Komisi.



Daniel Freund - člen Evropského parlamentu





