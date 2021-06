Čím více infekcí povolíme, tím je větší pravděpodobnost vzniku nových mutací

2. 6. 2021

Moderátor Jon Snow: Obraťme se nyní k vědcům. Hovoříme nyní s profesorem Ravidem Guptou, klinickým mikrobiologem, která zasedá v britském vládním vědeckém týmu Nervtag, který poskytuje poradenství ohledně nebezpečí covidu a jiných virů. Pane profesore, jednou z těch hrozeb je třetí vlna. Hovoříme spolu v den, kdy počty vypadají velmi dobře, klesají, proč bychom se nyní měli bát třetí vlny?



Profesor Ravi Gupta: No, vidíme známky šířících se infekcí. S variantou B1.617.2, která se teď nazývá varianta Delta. To opravdu celou věc úplně změnilo. Situace vypadala opravdu velmi dobře a stále velmi dobře vypadá, v mnoha ohledech, rozšíření vakcinačního programu a vysoká míra ochrany, kterou to poskytuje. Ale tato nová varianta opravdu změnila pravidla, protože když jsme připravili strategii rozvolňování, plánovali jsme na základě viru, jemuž jsme rozuměli. Teď ale tento virus je jiný. Je nakažlivější, velmi pravděpodobně, má schopnosti invaze a ta ochrana od vakcín už není tak dobrá, jak jsme dooufali. Samozřejmě dojde k ochraně před vážným průběhem nemoci, ale tento virus je nyní potenciálně schopný se šířit i v očkované populaci.

Odlišuje se tento virus od indické varianty? Nebo mu prostě jen dali jiné jméno?Delta je nové jméno pro indickou variantu. B1.617.2. Ten název je trochu lehčí si zapamatovat, a chvíli nám bude trvat, než změníme tu nomenklaturu.Proč je ta indická varianta, tedy ta varianta Delta, považována za tak nebezpečnou?No, má několik mutací, které už známe, a jimiž jsme znepokojeni, protože protože buď jim to umožňuje, aby je protilátky imunitní systém lidského organismu, které jsme vytvořili vakcínami, nepoznaly, a pak má taky mutace, které viru umožňují nakazit buňky efektivněji, a tak potenciálně se šířit efektivněji. Toho jsme byli svědky v Indii a potenciálně i v Británii.Jak dlouho se té varianty musíme bát? Pokud bude zuřit v Indii? Nebo je určitá doba, od které budeme moci začít rozvolňovat?Problém s tímto virem je, že my dlouhodobě podceňujeme jeho schopnosti. Před érou variant jsme si mysleli, že tento virus má velmi nízkou schopnost se vyvíjet, mysleli jsme, že je zvládnutelný, připravovali jsme vakcíny, všechno vypadalo dobře. A pak se začaly objevovat varianty, což bylo důsledkem množství chronických infekcí, k nimž docházelo u jednotlivců, a pak se virus začal učit, jak se vyhýbat našemu imunitnímu systému. A teď se jeho vlna rozšířila po celém světě, jak vidíte. A tohle je proces, jehož hranice neznáme. Takže tohle by mohlo pokračovat dál. Samozřejmě, nechceme být posedlí variantami a mutacemi, protože chceme rozvolnit, ale věc je ta, že teď máme účinný vakcinační systém, ale ten není v žádném případě zaručen. A čím více dovolíme infekcím, aby se šířily, tím je větší pravděpodobnost, že vzniknou další mutace, které budou mít větší schopnost škodit.Bylo období, kdy stále ještě přilétali lidé z Indie, v relativně velkých počtech, letiště Heathrow a to všechno, ale ty dny skončily a velké vlny šíření indické varianty dosud nevznikají. Proč se tedy máme bát?No, bát bychom se neměli, ale měli bychom si být dobře vědomi a dávat si pozor a využívat znalostí, které máme k zabránění zbytečným úmrtím. A také ochromení zdravotnictví. Nesouhlasím se svým kolegou, který před chvíli řekl, že si zdravotnictví poradí dobře. Bohužel, pokud se virus Delta dostane do nemocnic a začne se tam šířit a začnou tam přicházet pacienti nakažení tímto virem, vyvolá to určitou míru znepokojení. Už teď zaznamenáváme obrovské odklady operací v nemocnicích a klinických vyšetřováních a jestliže bude zjištěno, že nová varianta nakazila pacienty přicházející do nemocnic, bude nutno zavést nová omezení, která dále omezí klinickou péči. Takže je v zájmu všech omezit šíření této varianty.To tedy znamená, že nějaký lockdown, nebo nějaká karanténní omezení budou muset trvat po mnoho měsíců?Ne nutně. Zaprvé si musíme dát trochu času, abychom řádně porozuměli trajektorii tohoto viru. Viděli jsme, že se zpočátku velmi silně začal šířit, ale to mohlo být důsledkem lokalizovaných nákaz u neočkovaných jednotlivců. Neměli jsme zatím dost času na to zjistit, jak se tento virus bude chovat ve všeobecném obyvatelstvu. Víme, že se už rozšířil do většiny Británie, takže musíme porozumět tomu, jak se ten virus šíří a do jaké míry omezuje vakcinační program jeho šíření. A to ještě nevíme.Zdroj v angličtině (video) ZDE